Rusia libera 4 localidades y reporta más de 9.300 bajas ucranianas en una semana de combates
Noticias
es_ES
12:34 GMT 05.09.2025 (actualizado: 12:50 GMT 05.09.2025)
Las Fuerzas Armadas rusas liberaron en las últimas 24 horas dos localidades de la república popular de Donetsk, además de otras dos en la última semana, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. Las pérdidas de Ucrania durante este período ascienden a aproximadamente 9.300 militares, precisan desde el ente castrense.
"Como resultado de las acciones activas y decididas de unidades del grupo de tropas Sur, fueron liberadas las localidades de Fiódorovka y Márkovo de la república popular de Donetsk", indica el informe semanal de la Defensa rusa.
Según se detalla, en una semana de combates, dos localidades pasaron al control de Rusia tras las acciones ofensivas de la agrupación de tropas Este, logrando así "completar la liberación del territorio de la república popular de Donetsk en la zona de operaciones de esta agrupación".
También se precisa que el grupo de tropas ruso Centro eliminó hasta 2.970 militares ucranianos, mientras que el grupo Oeste infligió más de 1.680 bajas a las Fuerzas Armadas ucranianas. Por su parte, el grupo Sur liquidó más de 1.460 militares ucranianos, y la agrupación Este aproximadamente 1.590 militares. El grupo Dniéper causó hasta 450 bajas a las tropas de Kiev, y el grupo Norte neutralizó más de 1.170 militares.
Se reporta que, como resultado de un ataque masivo y cuatro ataques grupales con armas de alta precisión y drones de combate, "fueron impactadas empresas del complejo militar-industrial de Ucrania, instalaciones de infraestructura de combustible, transporte y puertos utilizadas en beneficio de las FFAA de Ucrania, aeródromos militares, talleres de producción y sitios de almacenamiento de drones de largo alcance, y arsenales".
Las fuerzas rusas alcanzaron 10 tanques, 90 vehículos blindados, 98 piezas de artillería, estaciones de guerra radioelectrónica, depósitos de municiones, así como varios puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas armadas y mercenarios.
En una semana, las defensas antiaéreas derribaron 12 bombas guiadas, 13 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars de fabricación estadounidense y 1.513 drones tipo avión.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 666 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 81.880 drones, 627 sistemas de misiles antiaéreos, 24.956 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.589 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 29.259 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 41.094 vehículos militares especiales.
