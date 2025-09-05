https://noticiaslatam.lat/20250905/rusia-libera-4-localidades-y-reporta-mas-de-9300-bajas-ucranianas-en-una-semana-de-combates---1166171739.html

Rusia libera 4 localidades y reporta más de 9.300 bajas ucranianas en una semana de combates

Rusia libera 4 localidades y reporta más de 9.300 bajas ucranianas en una semana de combates

Sputnik Mundo

Las Fuerzas Armadas rusas liberaron en las últimas 24 horas dos localidades de la república popular de Donetsk, además de otras dos en la última semana... 05.09.2025, Sputnik Mundo

2025-09-05T12:34+0000

2025-09-05T12:34+0000

2025-09-05T12:50+0000

defensa

🛡️ zonas de conflicto

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

rusia

ucrania

🌍 europa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/05/1166172405_0:152:3132:1914_1920x0_80_0_0_876cfab4280b1d0d2edec4e94b5b4da3.jpg

Según se detalla, en una semana de combates, dos localidades pasaron al control de Rusia tras las acciones ofensivas de la agrupación de tropas Este, logrando así "completar la liberación del territorio de la república popular de Donetsk en la zona de operaciones de esta agrupación". También se precisa que el grupo de tropas ruso Centro eliminó hasta 2.970 militares ucranianos, mientras que el grupo Oeste infligió más de 1.680 bajas a las Fuerzas Armadas ucranianas. Por su parte, el grupo Sur liquidó más de 1.460 militares ucranianos, y la agrupación Este aproximadamente 1.590 militares. El grupo Dniéper causó hasta 450 bajas a las tropas de Kiev, y el grupo Norte neutralizó más de 1.170 militares.Se reporta que, como resultado de un ataque masivo y cuatro ataques grupales con armas de alta precisión y drones de combate, "fueron impactadas empresas del complejo militar-industrial de Ucrania, instalaciones de infraestructura de combustible, transporte y puertos utilizadas en beneficio de las FFAA de Ucrania, aeródromos militares, talleres de producción y sitios de almacenamiento de drones de largo alcance, y arsenales".Las fuerzas rusas alcanzaron 10 tanques, 90 vehículos blindados, 98 piezas de artillería, estaciones de guerra radioelectrónica, depósitos de municiones, así como varios puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas armadas y mercenarios.En una semana, las defensas antiaéreas derribaron 12 bombas guiadas, 13 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars de fabricación estadounidense y 1.513 drones tipo avión.

https://noticiaslatam.lat/20250831/juego-politico-hasta-donde-esta-dispuesto-a-llegar-occidente-para-impedir-que-eeuu-se-acerque-a-1165952640.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🛡️ zonas de conflicto, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, rusia, ucrania, 🌍 europa