https://noticiaslatam.lat/20250905/milei-choca-otra-vez-con-el-congreso-argentino-tras-el-rechazo-de-un-veto-presidencial-por-primera-1166164353.html

Milei choca otra vez con el Congreso argentino tras el rechazo de un veto presidencial por primera vez en 20 años

Milei choca otra vez con el Congreso argentino tras el rechazo de un veto presidencial por primera vez en 20 años

Sputnik Mundo

La oposición reunió una abrumadora mayoría que frenó el veto que buscaba evitar el aumento presupuestario para el área de discapacidad, uno de los sectores más... 05.09.2025, Sputnik Mundo

2025-09-05T15:00+0000

2025-09-05T15:00+0000

2025-09-05T15:00+0000

américa latina

javier milei

la libertad avanza

casa rosada

política

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/05/1166164193_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5810f514440e3277105a4944863b96ed.jpg

El Gobierno argentino sufrió la derrota parlamentaria más fuerte desde su llegada al poder, en un momento signado por la fragilidad política. El Senado rechazó el veto presidencial a la ley que declaraba la emergencia en el área de la discapacidad, al igual que había sucedido semanas atrás en Diputados. Es la primera vez en 22 años que un veto es frenado por el Congreso.El resultado dio cuenta de la paliza: la oposición reunió 63 votos a favor del rechazo contra apenas siete negativos. Así, el Ejecutivo anota su peor performance legislativa desde su asunción. El dato que condimenta el adverso resultado remite a que el Gobierno necesitaba juntar apenas un tercio de las voluntades, pero ni siquiera llegó a dicho tímido número para blindar la firma presidencial.Dado que la Cámara Baja había arrojado un resultado similar semanas atrás, el veto quedó rechazado de plano y la Casa Rosada no tiene otra opción más que promulgar inmediatamente la normativa. De este modo, el Parlamento forzó la puesta en vigencia de la ley de emergencia que había aprobado —también por amplia mayoría— en julio.Dos datos emergen como los más destacables de la jornada. Por un lado, solamente defendió al Gobierno el puñado de senadores del oficialismo, a diferencia de sesiones previas en las que La Libertad Avanza había contado con fuerte respaldo de aliados. En segundo lugar, el rechazo al veto presidencial cosechó más votos a favor que la ley original de emergencia en discapacidad, que había reunido 55 voluntades.En términos prácticos, la normativa aprobada establece la emergencia del sector por dos años y contempla una compensación económica para los prestadores de servicios, cuyos ingresos se habían desmoronado durante el año 2024. Además, prevé una Pensión No Contributiva por Discapacidad de carácter inembargable. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la medida tendría un costo fiscal de entre 0,22% y 0,42% del Producto Bruto Interno (PBI).El Gobierno había advertido que la sanción de la ley constituía un intento de "quebrar el superávit fiscal" conseguido por el Ejecutivo. En la justificación del veto presidencial, la Casa Rosada estimó que el costo para las arcas públicas ascendía al 0,47% del PIB. En ese marco, el propio presidente Milei había anticipado que acudiría a los tribunales para frenar lo dispuesto por el Congreso. "Supongamos que me rechazan el veto. Bueno, yo eso lo voy a judicializar", había declarado antes de la sanción de la ley.La virtual judicialización apelaría al artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, que establece que "toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general debe especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento".La derrota oficialista se da en un plano por demás sensible para el Gobierno. Quien deberá ejecutar la recomposición de fondos establecida por el Congreso es el interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, nombrado por el ministro de Salud Mario Lugones en reemplazo de Diego Spagnuolo, el otrora titular de la cartera removido tras la difusión de audios en los que daba cuenta de presuntas maniobras de corrupción en una de las áreas más afectadas por el ajuste fiscal.Más que una votación"Es un nuevo golpe al Gobierno, que está atravesando uno de los momentos más frágiles de su gestión, agravado por el hecho de que estamos en plena campaña electoral y todavía no vemos una reacción", dijo a Sputnik el analista político y consultor Roberto Batman. Según el titular del Centro de Estudios de Opinión Pública, el resultado legislativo "termina de graficar una situación crítica que exhibe las falencias parlamentarias del oficialismo".Para el experto, el Ejecutivo "se metió solo en este problema: sabía que iba a ser difícil sostener este veto, que se suma a todas las demás derrotas que el Congreso viene propinándole en las últimas semanas".Consultado acerca del impacto de cara a las elecciones legislativas de medio término, Bacman consideró que "lo que pasa en el Congreso no se refleja directamente en la opinión pública, pero sí da cuenta de la crisis política que está atravesando el Gobierno".La fragilidad de los vetosPor fuera del debate parlamentario, el factor que emerge detrás de la votación remite a la sostenibilidad de los vetos y decretos para restringir el margen de acción del Parlamento. En diálogo con Sputnik, el abogado constitucionalista Félix Lonigro sostuvo que "está claro que estamos viendo un límite a este tipo de maniobras del presidente que no hacen más que arrogarse facultades propias del Congreso".En ese marco, en la misma sesión del Senado, la oposición planteó la necesidad de modificar la ley que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), sancionada en 2006 durante el Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) a instancias de su esposa, la entonces senadora Cristina Fernández. El carácter polémico de dicha normativa reside en que establece que, a pesar de tener peso de ley, un decreto no necesita la posterior aprobación del Congreso, sino que se mantendrá vigente hasta tanto ambas Cámaras lo rechacen.Consultado al respecto, Lonigro apuntó que "lo que impulsó el kirchnerismo en 2006 ahora es lo que se ve urgido a modificar, porque está claro que abrió la puerta a un montón de discrecionalidades. No tiene sentido que un presidente pueda gobernar por decreto con el aval de solo una Cámara, o incluso con la omisión del Congreso a tratar estas firmas. Es necesario modificar esta ley".

https://noticiaslatam.lat/20250904/milei-vuelve-a-estados-unidos-en-el-momento-mas-fragil-de-su-gobierno-1166115668.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Juan Lehmann https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

Juan Lehmann https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Juan Lehmann https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

javier milei, la libertad avanza, casa rosada, política, 💬 opinión y análisis