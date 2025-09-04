https://noticiaslatam.lat/20250904/poderio-nuclear-de-china-conoce-las-joyas-del-escudo-estrategico-del-gigante-asiatico-1166134296.html
Poderío nuclear de China: conoce las joyas del escudo estratégico del gigante asiático
Poderío nuclear de China: conoce las joyas del escudo estratégico del gigante asiático
Recientemente, toda la atención del mundo se centró en la celebración solemne del gran desfile militar en Pekín, durante el cual el país demostró su armamento...
Sputnik te invita a conocer qué misiles montan guardia para proteger la seguridad de China.
Recientemente, toda la atención del mundo se centró en la celebración solemne del gran desfile militar en Pekín, durante el cual el país demostró su armamento más moderno y poderoso. En particular, China sorprendió con la exposición sin precedentes de su tríada nuclear estratégica, dejando en claro para todos que es una superpotencia temible.
Sputnik te invita a conocer qué misiles montan guardia para proteger la seguridad de China.