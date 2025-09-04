https://noticiaslatam.lat/20250904/costa-rica-es-el-pais-latinoamericano-de-la-ocde-con-mas-jovenes-viviendo-en-casa-de-sus-padres-1166118040.html

Costa Rica es el país latinoamericano de la OCDE con más jóvenes viviendo en casa de sus padres

Costa Rica es el país latinoamericano de la OCDE con más jóvenes viviendo en casa de sus padres

El dato, proveniente de un informe del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) que utiliza información de la Organización para la Cooperación y el...

En Costa Rica, el acceso a la vivienda para los jóvenes es un desafío significativo, lo que se refleja en una estadística preocupante: en 2022, último año computado para un informe de reciente publicación, el 60% de los jóvenes entre 20 y 29 años vivían con sus padres.La situación costarricense es notablemente más compleja que la de otros países de la región. Mientras que Costa Rica tiene un 60%, otros países latinos miembros de la OCDE presentan porcentajes más bajos: Chile se encuentra en 50%; México, en 46%, y Colombia, en 35%. Esta tendencia se debe, en gran medida, a la dificultad que tienen los jóvenes para encontrar una vivienda de alquiler a un precio asequible y bien ubicada, lo que los obliga a prolongar su estancia en el hogar familiar. La falta de opciones de alquiler accesibles incide directamente en la capacidad de los jóvenes para independizarse.El estudio del CFIA destaca que existe una fuerte correlación entre la disponibilidad de viviendas de alquiler asequibles y la independencia de los jóvenes. Los jóvenes que inician su vida laboral suelen tener ingresos limitados, por lo que el alquiler es su primera opción de vivienda. Por lo tanto, una mayor oferta de alquileres económicos facilita la emancipación. A nivel mundial, el panorama para los jóvenes costarricenses no es muy diferente al de otros países. Costa Rica ocupa el noveno lugar entre los países de la OCDE con el mayor porcentaje de jóvenes que viven con sus padres. Otros países como Corea del Sur —que encabeza la lista con más del 80%—, Italia, Grecia y España, también enfrentan desafíos similares. Estos jóvenes no solo se enfrentan a la dificultad de ser dueños de una casa, sino también a mercados de alquiler volátiles e inciertos. De acuerdo con el informe, la pandemia de COVID-19 exacerbó esta situación, ya que el desempleo y las dificultades económicas de ese período obligaron a muchos jóvenes a regresar a casa.

