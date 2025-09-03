https://noticiaslatam.lat/20250903/rusia-realiza-un-ataque-masivo-contra-infraestructuras-militares-de-ucrania-en-el-ultimo-dia-de-1166084945.html

Rusia realiza un ataque masivo contra infraestructuras militares de Ucrania en el último día de combates

Las FFAA rusas realizaron un ataque combinado con armas de alta precisión y largo alcance, así como con drones, contra instalaciones del complejo... 03.09.2025, Sputnik Mundo

De acuerdo con la Defensa rusa, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 450 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó a más de 230 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 200 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 225 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 60 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 135 militares.La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó cinco bombas con kits de guiado y planeo, dos proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, al mismo tiempo que derribó 170 drones.Ucrania perdió unos 1.300 militares en las últimas 24 horas de combates. Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

