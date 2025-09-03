https://noticiaslatam.lat/20250903/poderio-inquebrantable-de-rusia-y-china-conoce-las-armas-mas-temibles-de-las-dos-superpotencias-1166081942.html
Poderío inquebrantable de Rusia y China: Conoce las armas más temibles de las dos superpotencias
Rusia y China siempre reiteran que no buscan una guerra, pero están listos para repeler cualquier agresión externa. Así, el mundo pudo presenciar los... 03.09.2025, Sputnik Mundo
Sputnik te invita a descubrir las joyas del diseño militar y técnico ruso y chino:
Rusia y China siempre reiteran que no buscan una guerra, pero están listos para repeler cualquier agresión externa. Así, el mundo pudo presenciar los ejemplares de armamento más destacados de estos países en las épicas desfiles con motivo del 80.º Aniversario de la Victoria, que se celebraron el 9 de mayo y el 3 de septiembre, respectivamente.
Sputnik te invita a descubrir las joyas del diseño militar y técnico ruso y chino: