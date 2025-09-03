Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20250903/casi-30000-elementos-de-seguridad-en-mexico-han-renunciado-en-los-ultimos-tres-anos--1166004058.html
Casi 30.000 elementos de seguridad en México han renunciado en los últimos tres años
Casi 30.000 elementos de seguridad en México han renunciado en los últimos tres años
Sputnik Mundo
Entre 2022 y 2024, un total de 29.426 policías y elementos de la Guardia Nacional (GN) renunciaron a sus corporaciones, de acuerdo con los Censos Nacionales de... 03.09.2025, Sputnik Mundo
2025-09-03T10:13+0000
2025-09-03T10:13+0000
américa latina
méxico
guardia nacional de méxico
morelos
inegi
seguridad
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/01/1166004752_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_bd00b3c6710e013514110e57aeebe865.jpg
Del total, 21.700 elementos pertenecían a corporaciones estatales. Mientras que 7.726 salieron de la Guardia Nacional. Según las cifras, el año con el mayor número de dimisiones fue el 2022, con 13.030 renuncias a nivel estatal y local: 6.784 casos en la Guardia Nacional y 6.246 en las policías estatales. Al año siguiente, la cifra bajó a 8.697, de las que 780 corresponden a elementos de la GN, es decir, una reducción de 88,5%. Sin embargo, al observar los números en las corporaciones estatales, se reportó un aumento de 27%, al alcanzar 7.917 casos en contraste con 2022. Durante 2024, el número de dimisiones fue de 7.699 casos, otra baja de 11,4% en comparación en el año previo. En las policías estatales, la cifra fue de 7.537, mientras que en la GN, fue de 162 casos (79% menos que en 2023). En 2024, a pesar de que las bajas representaron el 3% del total de elementos, algunos estados se vieron más afectados que otros. De esa manera, la entidad con el mayor número de bajas fue Veracruz, con 878 casos. Sin embargo, el estado registró un aumento de 12.454 elementos de seguridad, por lo que las dimisiones equivalen al 7%. Le sigue el Estado de México, con 715 renuncias, lo que representó 3,5% de su personal, si consideramos que se sumaron 20.246 elementos a las fuerzas del orden. En tercer puesto está Morelos, con 576 casos que representaron el 32% de todo el personal, toda vez que ese año las altas fueron de 1.784 plazas. En cuarto lugar, se encuentra Yucatán, con 517 (10%) renuncias y 5.279 nuevos elementos. Oaxaca tuvo 510 renuncias (6%) y 9.089 altas.
https://noticiaslatam.lat/20250815/mas-de-500-elementos-de-seguridad-publica-en-mexico-murieron-en-2024-1165484123.html
méxico
morelos
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/01/1166004752_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b9863fbe6aa2622831e3e343eaa6d0fd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
méxico, guardia nacional de méxico, morelos, inegi, seguridad
méxico, guardia nacional de méxico, morelos, inegi, seguridad

Casi 30.000 elementos de seguridad en México han renunciado en los últimos tres años

10:13 GMT 03.09.2025
© Foto : Twitter / @GN_MEXICO_Dos elementos de la Guardia Nacional de México durante una caminata en el país
Dos elementos de la Guardia Nacional de México durante una caminata en el país - Sputnik Mundo, 1920, 03.09.2025
© Foto : Twitter / @GN_MEXICO_
Síguenos en
Entre 2022 y 2024, un total de 29.426 policías y elementos de la Guardia Nacional (GN) renunciaron a sus corporaciones, de acuerdo con los Censos Nacionales de Seguridad Pública y Federal y Estatal que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) del país latinoamericano.
Del total, 21.700 elementos pertenecían a corporaciones estatales. Mientras que 7.726 salieron de la Guardia Nacional.
Según las cifras, el año con el mayor número de dimisiones fue el 2022, con 13.030 renuncias a nivel estatal y local: 6.784 casos en la Guardia Nacional y 6.246 en las policías estatales.
Al año siguiente, la cifra bajó a 8.697, de las que 780 corresponden a elementos de la GN, es decir, una reducción de 88,5%.
Sin embargo, al observar los números en las corporaciones estatales, se reportó un aumento de 27%, al alcanzar 7.917 casos en contraste con 2022.
Durante 2024, el número de dimisiones fue de 7.699 casos, otra baja de 11,4% en comparación en el año previo. En las policías estatales, la cifra fue de 7.537, mientras que en la GN, fue de 162 casos (79% menos que en 2023).
Elementos policíacos en México. - Sputnik Mundo, 1920, 15.08.2025
América Latina
Más de 500 elementos de seguridad pública en México murieron en 2024
15 de agosto, 09:11 GMT
En 2024, a pesar de que las bajas representaron el 3% del total de elementos, algunos estados se vieron más afectados que otros. De esa manera, la entidad con el mayor número de bajas fue Veracruz, con 878 casos. Sin embargo, el estado registró un aumento de 12.454 elementos de seguridad, por lo que las dimisiones equivalen al 7%.
Le sigue el Estado de México, con 715 renuncias, lo que representó 3,5% de su personal, si consideramos que se sumaron 20.246 elementos a las fuerzas del orden. En tercer puesto está Morelos, con 576 casos que representaron el 32% de todo el personal, toda vez que ese año las altas fueron de 1.784 plazas.
En cuarto lugar, se encuentra Yucatán, con 517 (10%) renuncias y 5.279 nuevos elementos. Oaxaca tuvo 510 renuncias (6%) y 9.089 altas.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала