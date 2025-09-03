Casi 30.000 elementos de seguridad en México han renunciado en los últimos tres años

Del total, 21.700 elementos pertenecían a corporaciones estatales. Mientras que 7.726 salieron de la Guardia Nacional. Según las cifras, el año con el mayor número de dimisiones fue el 2022, con 13.030 renuncias a nivel estatal y local: 6.784 casos en la Guardia Nacional y 6.246 en las policías estatales. Al año siguiente, la cifra bajó a 8.697, de las que 780 corresponden a elementos de la GN, es decir, una reducción de 88,5%. Sin embargo, al observar los números en las corporaciones estatales, se reportó un aumento de 27%, al alcanzar 7.917 casos en contraste con 2022. Durante 2024, el número de dimisiones fue de 7.699 casos, otra baja de 11,4% en comparación en el año previo. En las policías estatales, la cifra fue de 7.537, mientras que en la GN, fue de 162 casos (79% menos que en 2023). En 2024, a pesar de que las bajas representaron el 3% del total de elementos, algunos estados se vieron más afectados que otros. De esa manera, la entidad con el mayor número de bajas fue Veracruz, con 878 casos. Sin embargo, el estado registró un aumento de 12.454 elementos de seguridad, por lo que las dimisiones equivalen al 7%. Le sigue el Estado de México, con 715 renuncias, lo que representó 3,5% de su personal, si consideramos que se sumaron 20.246 elementos a las fuerzas del orden. En tercer puesto está Morelos, con 576 casos que representaron el 32% de todo el personal, toda vez que ese año las altas fueron de 1.784 plazas. En cuarto lugar, se encuentra Yucatán, con 517 (10%) renuncias y 5.279 nuevos elementos. Oaxaca tuvo 510 renuncias (6%) y 9.089 altas.
Entre 2022 y 2024, un total de 29.426 policías y elementos de la Guardia Nacional (GN) renunciaron a sus corporaciones, de acuerdo con los Censos Nacionales de Seguridad Pública y Federal y Estatal que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) del país latinoamericano.
Del total, 21.700 elementos pertenecían a corporaciones estatales. Mientras que 7.726 salieron de la Guardia Nacional.
Según las cifras, el año con el mayor número de dimisiones fue el 2022, con 13.030 renuncias a nivel estatal y local: 6.784 casos en la Guardia Nacional y 6.246 en las policías estatales.
Al año siguiente, la cifra bajó a 8.697, de las que 780 corresponden a elementos de la GN, es decir, una reducción de 88,5%.
Sin embargo, al observar los números en las corporaciones estatales, se reportó un aumento de 27%, al alcanzar 7.917 casos en contraste con 2022.
Durante 2024, el número de dimisiones fue de 7.699 casos, otra baja de 11,4% en comparación en el año previo. En las policías estatales, la cifra fue de 7.537, mientras que en la GN, fue de 162 casos (79% menos que en 2023).
En 2024, a pesar de que las bajas representaron el 3% del total de elementos, algunos estados se vieron más afectados que otros. De esa manera, la entidad con el mayor número de bajas fue Veracruz, con 878 casos. Sin embargo, el estado registró un aumento de 12.454 elementos de seguridad, por lo que las dimisiones equivalen al 7%.
Le sigue el Estado de México, con 715 renuncias, lo que representó 3,5% de su personal, si consideramos que se sumaron 20.246 elementos a las fuerzas del orden. En tercer puesto está Morelos, con 576 casos que representaron el 32% de todo el personal, toda vez que ese año las altas fueron de 1.784 plazas.
En cuarto lugar, se encuentra Yucatán, con 517 (10%) renuncias y 5.279 nuevos elementos. Oaxaca tuvo 510 renuncias (6%) y 9.089 altas.
