Más de 500 elementos de seguridad pública en México murieron en 2024
Más de 500 elementos de seguridad pública en México murieron en 2024
Centenares de elementos de la Guardia Nacional (GN) y de corporaciones policiacas estatales en México fallecieron a lo largo del año pasado y las causas van... 15.08.2025, Sputnik Mundo
américa latina
méxico
inegi
policía
guardia nacional de méxico
muerte
Según el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal (CNSPE), el 46,2% de los integrantes de la Guardia Nacional murió en accidentes y, el 50,4% de los policías locales falleció por causas naturales. En total, hay 513 defunciones registradas.El estudio reveló también que, a nivel nacional, el 19,3% de los integrantes de las fuerzas del orden en México fueron asesinados.De acuerdo con el censo, hay 513 defunciones registradas durante el año pasado, de las cuales, 136 ocurrieron durante la jornada laboral de los policías o miembros de la GN mexicana.Acerca de las regiones con mayor número de defunciones de policías o integrantes de la Guardia Nacional, el Inegi mexicano reportó que el Estado de México, en el centro del país, es el que encabeza el listado, con 60 muertes. De estas, 34 ocurrieron por causas naturales o enfermedades y 17 por accidentes.Otras entidades con un alto índice de fallecimientos de agentes de seguridad pública en la nación latinoamericana son:
méxico
Más de 500 elementos de seguridad pública en México murieron en 2024

09:11 GMT 15.08.2025
Centenares de elementos de la Guardia Nacional (GN) y de corporaciones policiacas estatales en México fallecieron a lo largo del año pasado y las causas van desde enfermedades hasta accidentes, de acuerdo con lo reportado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Según el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal (CNSPE), el 46,2% de los integrantes de la Guardia Nacional murió en accidentes y, el 50,4% de los policías locales falleció por causas naturales. En total, hay 513 defunciones registradas.
El estudio reveló también que, a nivel nacional, el 19,3% de los integrantes de las fuerzas del orden en México fueron asesinados.
De acuerdo con el censo, hay 513 defunciones registradas durante el año pasado, de las cuales, 136 ocurrieron durante la jornada laboral de los policías o miembros de la GN mexicana.
Homicidios caen más de 25% en lo que va del Gobierno de Sheinbaum - Sputnik Mundo, 1920, 13.08.2025
Homicidios caen más de 25% en lo que va del Gobierno de Sheinbaum
13 de agosto, 01:40 GMT
Acerca de las regiones con mayor número de defunciones de policías o integrantes de la Guardia Nacional, el Inegi mexicano reportó que el Estado de México, en el centro del país, es el que encabeza el listado, con 60 muertes. De estas, 34 ocurrieron por causas naturales o enfermedades y 17 por accidentes.
Otras entidades con un alto índice de fallecimientos de agentes de seguridad pública en la nación latinoamericana son:
Tabasco (sureste): 49
Veracruz (sureste): 47
Oaxaca (sur): 35
Chiapas (sur): 34
Guerrero (sur): 30
