Revelan cuál es el nivel de apoyo de la iniciativa de Xi de una gobernanza global dentro de la OCS
Los líderes de los países participantes en la cumbre ampliada de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) apoyaron la idea correspondiente al presidente del país anfitrión, Xi Jinping, declaró el ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi.
El presidente de China presentó en la reunión de la OCS+, una iniciativa de gobernanza global que consta de cinco puntos:El diálogo y la cooperación deben ser la base de la gobernanza global, precisó Xi en este contexto. Es necesario fortalecer la unidad, rechazar el unilateralismo y defender el papel esencial de la ONU, apuntó.En este sentido, el objetivo es garantizar la participación de los pueblos de todos los países en la gobernanza global, además, reducir la brecha de desarrollo entre el Norte y el Sur.Xi Jinping llamó a coordinar acciones globales y, mediante la cooperación pragmática, evitar retrasos y fragmentación en la gobernanza.
01.09.2025
Los líderes de los países participantes en la cumbre ampliada de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) apoyaron la idea correspondiente al presidente del país anfitrión, Xi Jinping, declaró el ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi.
El presidente de China presentó en la reunión de la OCS+, una iniciativa de gobernanza global que consta de cinco puntos:
Respetar la igualdad soberana
"Hay que persistir en que todos los países, independientemente de su tamaño, poder y riqueza, tengan las mismas oportunidades de participar, tomar decisiones y obtener beneficios en la gobernanza global", señaló Xi Jinping.
Practicar el multilateralismo
El diálogo y la cooperación deben ser la base de la gobernanza global, precisó Xi en este contexto. Es necesario fortalecer la unidad, rechazar el unilateralismo y defender el papel esencial de la ONU, apuntó.
Respetar el Estado de derecho internacional
"No debe haber doble rasero y las reglas de la casa de un puñado de países no deben imponerse sobre otros", sostuvo el mandatario chino.
Promover un enfoque centrado en las personas
En este sentido, el objetivo es garantizar la participación de los pueblos de todos los países en la gobernanza global, además, reducir la brecha de desarrollo entre el Norte y el Sur.
Enfocarse en emprender acciones reales
Xi Jinping llamó a coordinar acciones globales y, mediante la cooperación pragmática, evitar retrasos y fragmentación en la gobernanza.