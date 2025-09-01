https://noticiaslatam.lat/20250901/todos-los-lideres-de-los-paises-de-la-ocs-respaldan-la-iniciativa-de-gobernanza-global-1165991835.html

Revelan cuál es el nivel de apoyo de la iniciativa de Xi de una gobernanza global dentro de la OCS

El presidente de China presentó en la reunión de la OCS+, una iniciativa de gobernanza global que consta de cinco puntos:El diálogo y la cooperación deben ser la base de la gobernanza global, precisó Xi en este contexto. Es necesario fortalecer la unidad, rechazar el unilateralismo y defender el papel esencial de la ONU, apuntó.En este sentido, el objetivo es garantizar la participación de los pueblos de todos los países en la gobernanza global, además, reducir la brecha de desarrollo entre el Norte y el Sur.Xi Jinping llamó a coordinar acciones globales y, mediante la cooperación pragmática, evitar retrasos y fragmentación en la gobernanza.

