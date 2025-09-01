https://noticiaslatam.lat/20250901/moscu-reitera-su-apoyo-a-caracas-ante-el-aumento-de-la-tension-en-la-region-por-parte-de-washington-1165991500.html
Moscú reitera su apoyo a Caracas ante el aumento de la tensión en la región por parte de Washington
Moscú reitera su apoyo a Caracas ante el aumento de la tensión en la región por parte de Washington
Sputnik Mundo
Rusia reafirma su pleno apoyo y solidaridad con las autoridades de Venezuela, aseguró el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov en una reunión con el... 01.09.2025, Sputnik Mundo
2025-09-01T13:24+0000
2025-09-01T13:24+0000
2025-09-01T13:43+0000
américa latina
rusia
venezuela
eeuu
serguéi riabkov
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0c/15/1146792569_0:0:2815:1583_1920x0_80_0_0_e5680be91b77bba380e9591aed2bd3d1.jpg
A su vez, el embajador de Venezuela, según el texto, informó de los esfuerzos de las autoridades de su país para mantener la estabilidad ante las crecientes amenazas externas.El Ministerio de Exteriores ruso también indicó que las partes abordaron temas actuales de cooperación bilateral y esbozaron los pasos para fortalecer la asociación estratégica entre Rusia y Venezuela.
https://noticiaslatam.lat/20250829/una-amenaza-contra-todo-el-continente-venezuela-denuncia-acciones-de-eeuu-en-el-caribe-1165870403.html
venezuela
eeuu
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0c/15/1146792569_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_c4b727891c922c085545fbb2298dc0d6.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusia, venezuela, eeuu, serguéi riabkov
rusia, venezuela, eeuu, serguéi riabkov
Moscú reitera su apoyo a Caracas ante el aumento de la tensión en la región por parte de Washington
13:24 GMT 01.09.2025 (actualizado: 13:43 GMT 01.09.2025)
Rusia reafirma su pleno apoyo y solidaridad con las autoridades de Venezuela, aseguró el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov en una reunión con el embajador venezolano en Moscú, Jesús Rafael Salazar Velásquez.
"Rusia reafirmó su pleno apoyo y solidaridad
con las autoridades bolivarianas en la defensa de la soberanía nacional, y expresó su enérgico rechazo al uso de herramientas de presión política y de fuerza contra Estados independientes", destacó la Cancillería rusa en un comunicado.
A su vez, el embajador de Venezuela, según el texto, informó de los esfuerzos de las autoridades de su país para mantener la estabilidad ante las crecientes amenazas externas.
El Ministerio de Exteriores ruso también indicó que las partes abordaron temas actuales de cooperación bilateral y esbozaron los pasos para fortalecer la asociación estratégica entre Rusia y Venezuela.