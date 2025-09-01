Mundo
EN VIVO: Sheinbaum presenta el primer informe de Gobierno desde el Palacio Nacional
Moscú reitera su apoyo a Caracas ante el aumento de la tensión en la región por parte de Washington
Moscú reitera su apoyo a Caracas ante el aumento de la tensión en la región por parte de Washington
Sputnik Mundo
Rusia reafirma su pleno apoyo y solidaridad con las autoridades de Venezuela, aseguró el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov en una reunión con el... 01.09.2025, Sputnik Mundo
américa latina
rusia
venezuela
eeuu
serguéi riabkov
A su vez, el embajador de Venezuela, según el texto, informó de los esfuerzos de las autoridades de su país para mantener la estabilidad ante las crecientes amenazas externas.El Ministerio de Exteriores ruso también indicó que las partes abordaron temas actuales de cooperación bilateral y esbozaron los pasos para fortalecer la asociación estratégica entre Rusia y Venezuela.
2025
rusia, venezuela, eeuu, serguéi riabkov
Moscú reitera su apoyo a Caracas ante el aumento de la tensión en la región por parte de Washington

13:24 GMT 01.09.2025 (actualizado: 13:43 GMT 01.09.2025)
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su homólogo de Rusia, Vladímir Putin
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su homólogo de Rusia, Vladímir Putin - Sputnik Mundo, 1920, 01.09.2025
Rusia reafirma su pleno apoyo y solidaridad con las autoridades de Venezuela, aseguró el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov en una reunión con el embajador venezolano en Moscú, Jesús Rafael Salazar Velásquez.
"Rusia reafirmó su pleno apoyo y solidaridad con las autoridades bolivarianas en la defensa de la soberanía nacional, y expresó su enérgico rechazo al uso de herramientas de presión política y de fuerza contra Estados independientes", destacó la Cancillería rusa en un comunicado.
A su vez, el embajador de Venezuela, según el texto, informó de los esfuerzos de las autoridades de su país para mantener la estabilidad ante las crecientes amenazas externas.
El Ministerio de Exteriores ruso también indicó que las partes abordaron temas actuales de cooperación bilateral y esbozaron los pasos para fortalecer la asociación estratégica entre Rusia y Venezuela.
El USS Bataan (LHD-5), un buque de asalto estadounidense - Sputnik Mundo, 1920, 29.08.2025
América Latina
"Una amenaza contra todo el continente": Venezuela denuncia acciones de EEUU en el Caribe
29 de agosto, 00:05 GMT
