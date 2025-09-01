https://noticiaslatam.lat/20250901/moscu-reitera-su-apoyo-a-caracas-ante-el-aumento-de-la-tension-en-la-region-por-parte-de-washington-1165991500.html

Moscú reitera su apoyo a Caracas ante el aumento de la tensión en la región por parte de Washington

Moscú reitera su apoyo a Caracas ante el aumento de la tensión en la región por parte de Washington

01.09.2025

A su vez, el embajador de Venezuela, según el texto, informó de los esfuerzos de las autoridades de su país para mantener la estabilidad ante las crecientes amenazas externas.El Ministerio de Exteriores ruso también indicó que las partes abordaron temas actuales de cooperación bilateral y esbozaron los pasos para fortalecer la asociación estratégica entre Rusia y Venezuela.

