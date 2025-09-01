https://noticiaslatam.lat/20250901/los-jefes-de-estados-miembros-de-la-ocs-aprueban-un-importante-memorando-con-la-fundacion-1165997350.html
Los jefes de Estados miembros de la OCS aprueban un importante memorando con la Fundación Roscongress
Los jefes de Estados miembros de la OCS aprueban un importante memorando con la Fundación Roscongress
18:23 GMT 01.09.2025 (actualizado: 21:27 GMT 01.09.2025)
Los jefes de Estados miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) firmaron y aprobaron unos 20 documentos al término de la cumbre, uno de los cuales es el Memorando de Entendimiento entre la Secretaría de la organización y la Fundación rusa Roscongress.
"La decisión de firmar el Memorando (...) permitirá a la Fundación Roscongress organizar eventos conjuntos de congresos y exposiciones de carácter económico y social, tanto bilaterales como multilaterales. Hoy en día seguimos observando un creciente interés por parte de los países miembros de la organización en cooperar con Rusia en diversos ámbitos", destaca el asesor del presidente ruso, Antón Kobiakov.
Este documento también contribuirá a consolidar las relaciones existentes y a buscar y desarrollar nuevas relaciones de colaboración a largo plazo entre los representantes de las comunidades empresariales de los Estados miembros de la OCS y las organizaciones internacionales, agrega.
Además, se contempla la colaboración en una variedad de ámbitos, entre los que se incluyen el desarrollo de plataformas de comunicación comunes a nivel internacional con el fin de estimular la cooperación entre los Estados miembros de la OCS y promover su crecimiento económico integral y equilibrado.
El memorando también ayudará a mantener el diálogo entre las partes en los ámbitos comercial, económico, cultural, científico, técnico, educativo y otros, así como desarrollar la cooperación económica regional de diversas formas, entre otras cosas, mediante la atracción de inversiones y el fomento de la cooperación internacional y el intercambio de experiencias en asuntos sociales.