En la vanguardia de la producción: ¿cuáles son las industrias líderes de Rusia y China?
En la vanguardia de la producción: ¿cuáles son las industrias líderes de Rusia y China?
01.09.2025
Sputnik te muestra en qué sectores importantes Rusia y China están forjando un sólido gigante económico.
En la vanguardia de la producción: ¿cuáles son las industrias líderes de Rusia y China?
La economía mundial está cambiando rápidamente y la producción global se distribuye de manera cada vez más uniforme por todo el mundo. China y Rusia están a la cabeza de la producción mundial, lo que confiere especial importancia a su cooperación cada vez más estrecha.
Sputnik te muestra en qué sectores importantes Rusia y China están forjando un sólido gigante económico.