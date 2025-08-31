https://noticiaslatam.lat/20250831/frustracion-real-tienen-los-fondos-de-soros-algo-que-ver-con-las-protestas-en-indonesia---1165959658.html

"Frustración real": ¿Tienen los fondos de Soros algo que ver con las protestas en Indonesia?

Sin embargo, en sus palabras, el símbolo de la bandera pirata de One Piece, que evoca las tácticas de otras regiones, sugiere una influencia externa, posiblemente de la Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés), que ha financiado a los medios de comunicación indonesios desde la década de 1990, según el análisis de 2020. "La Open Society Foundations de George Soros, activa desde la década de 1990 con más de 8.000 millones de dólares a nivel mundial y que apoya a grupos como TIFA, también podría contribuir, en consonancia con las visitas de Soros centradas en la justicia. Esto se vincula con un reciente enfoque en el Indopacífico, en medio de tensiones como el conflicto entre Camboya y Tailandia, lo que sugiere motivos geopolíticos", precisa Giuliano. Con la muerte de un manifestante ya reportada, aumentan los riesgos de escalada, subraya el experto. Miles de indonesios salieron a protestar en Yakarta y otras ciudades del país, luego de que el Gobierno aprobara un aumento salarial de 50 millones de rupias al mes (3.000 dólares) por cada uno de los 580 diputados, como subsidio de vivienda. El salario medio en Indonesia en febrero pasado era de 3.097.818 rupias mensuales, o unos 188 dólares al cambio actual, según el organismo nacional de estadística.

