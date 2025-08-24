https://noticiaslatam.lat/20250824/fiscalia-ecuatoriana-vinculara-al-narcotraficante-fito-y-su-familia-en-caso-de-lavado-de-dinero-1165793714.html

Fiscalía ecuatoriana vinculará al narcotraficante 'Fito' y su familia en caso de lavado de dinero

Fiscalía ecuatoriana vinculará al narcotraficante 'Fito' y su familia en caso de lavado de dinero

Sputnik Mundo

Las autoridades del país sudamericano abrieron un nuevo capítulo en el caso de Adolfo Macías, 'Fito', uno de los capos más importantes de la nación y que... 24.08.2025, Sputnik Mundo

2025-08-24T07:33+0000

2025-08-24T07:33+0000

2025-08-24T07:33+0000

américa latina

seguridad

ecuador

narcotráfico

eeuu

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/18/1165793220_0:43:1024:620_1920x0_80_0_0_290c477f15aa240a529e778dfccc36a6.jpg

Según el diario local El Comercio, la Fiscalía de Ecuador arrancó un proceso llamado Blanqueo Fito, en el que presuntamente estarían coludidos tanto el narcotraficante, como sus familiares y varias empresas.Mientras las fechas de las próximas audiencias son delimitadas, hay un problema: Fito, aunque sea incorporado a esa causa, no podrá ser juzgado en un corto plazo en Ecuador, debido a que está arrestado en EEUU."El narcotraficante está recluido en una cárcel de Nueva York, a la espera de juicio por cargos de conspiración para la distribución internacional de cocaína, tráfico y uso de armas de fuego, entre otros delitos", agregó el rotativo.A finales de junio, fue recapturado el líder de la banda criminal ecuatoriana los Choneros, esto tras estar prófugo desde enero de 2024, cuando se escapó de la cárcel regional de Guayaquil, en donde cumplía una sentencia de 34 años por delitos como homicidio y tráfico de drogas.Su fuga desató una ola de violencia en el territorio ecuatoriano, que derivó en la declaratoria de conflicto armado interno por parte del presidente Daniel Noboa, que le ordenó al Ejército restablecer el orden en las calles del país.Tras el nuevo arresto, el 12 de julio de este año, Fito aceptó ser extraditado a EEUU, donde podría pasar desde 10 años en prisión hasta cadena perpetua.

https://noticiaslatam.lat/20250720/1164660614.html

ecuador

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

seguridad, ecuador, narcotráfico, eeuu