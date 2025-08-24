Mundo
Fiscalía ecuatoriana vinculará al narcotraficante 'Fito' y su familia en caso de lavado de dinero
Las autoridades del país sudamericano abrieron un nuevo capítulo en el caso de Adolfo Macías, 'Fito', uno de los capos más importantes de la nación y que...
Según el diario local El Comercio, la Fiscalía de Ecuador arrancó un proceso llamado Blanqueo Fito, en el que presuntamente estarían coludidos tanto el narcotraficante, como sus familiares y varias empresas.Mientras las fechas de las próximas audiencias son delimitadas, hay un problema: Fito, aunque sea incorporado a esa causa, no podrá ser juzgado en un corto plazo en Ecuador, debido a que está arrestado en EEUU."El narcotraficante está recluido en una cárcel de Nueva York, a la espera de juicio por cargos de conspiración para la distribución internacional de cocaína, tráfico y uso de armas de fuego, entre otros delitos", agregó el rotativo.A finales de junio, fue recapturado el líder de la banda criminal ecuatoriana los Choneros, esto tras estar prófugo desde enero de 2024, cuando se escapó de la cárcel regional de Guayaquil, en donde cumplía una sentencia de 34 años por delitos como homicidio y tráfico de drogas.Su fuga desató una ola de violencia en el territorio ecuatoriano, que derivó en la declaratoria de conflicto armado interno por parte del presidente Daniel Noboa, que le ordenó al Ejército restablecer el orden en las calles del país.Tras el nuevo arresto, el 12 de julio de este año, Fito aceptó ser extraditado a EEUU, donde podría pasar desde 10 años en prisión hasta cadena perpetua.
24.08.2025
Las autoridades del país sudamericano abrieron un nuevo capítulo en el caso de Adolfo Macías, 'Fito', uno de los capos más importantes de la nación y que, actualmente, está detenido en Estados Unidos.
Según el diario local El Comercio, la Fiscalía de Ecuador arrancó un proceso llamado Blanqueo Fito, en el que presuntamente estarían coludidos tanto el narcotraficante, como sus familiares y varias empresas.
"De acuerdo con la fiscal del caso, estas personas habrían ejecutado operaciones económicas, financieras y societarias 'destinadas a poseer, administrar, ocultar y beneficiarse de activos de origen ilícito', refirió el medio.
Mientras las fechas de las próximas audiencias son delimitadas, hay un problema: Fito, aunque sea incorporado a esa causa, no podrá ser juzgado en un corto plazo en Ecuador, debido a que está arrestado en EEUU.
"El narcotraficante está recluido en una cárcel de Nueva York, a la espera de juicio por cargos de conspiración para la distribución internacional de cocaína, tráfico y uso de armas de fuego, entre otros delitos", agregó el rotativo.
Ecuador extradita al narcotraficante 'Fito' a EEUU
20 de julio, 23:59 GMT
A finales de junio, fue recapturado el líder de la banda criminal ecuatoriana los Choneros, esto tras estar prófugo desde enero de 2024, cuando se escapó de la cárcel regional de Guayaquil, en donde cumplía una sentencia de 34 años por delitos como homicidio y tráfico de drogas.
Su fuga desató una ola de violencia en el territorio ecuatoriano, que derivó en la declaratoria de conflicto armado interno por parte del presidente Daniel Noboa, que le ordenó al Ejército restablecer el orden en las calles del país.
Tras el nuevo arresto, el 12 de julio de este año, Fito aceptó ser extraditado a EEUU, donde podría pasar desde 10 años en prisión hasta cadena perpetua.
