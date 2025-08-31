https://noticiaslatam.lat/20250831/convertir-tus-celulas-en-armas-como-funciona-la-terapia-car-t-contra-el-cancer---1165961875.html

Convertir tus células en armas: ¿Cómo funciona la terapia CAR-T contra el cáncer?

Convertir tus células en armas: ¿Cómo funciona la terapia CAR-T contra el cáncer?

La terapia de células CAR-T es un método basado en el uso de células inmunes genéticamente modificadas, que mostró su eficacia en la lucha contra el cáncer de... 31.08.2025, Sputnik Mundo

2025-08-31T18:03+0000

2025-08-31T18:03+0000

2025-08-31T18:38+0000

Detalla que el fármaco se diseña de forma personalizada, frecuentemente usando las células del propio paciente.La aplicación principal de la terapia CAR-T hoy es tratar cánceres de sangre, como leucemia y linfoma. A diferencia de los tumores sólidos (cáncer de órganos), donde el microentorno tumoral crea una barrera para las células inmunes, la oncohematología facilita que las células CAR-T ataquen eficazmente las células patológicas. No obstante, investigadores globales, incluyendo a Rusia, están enfocados en usar este método para tumores sólidos, logrando ya algunos avances en estudios clínicos, agrega.Características singulares de CAR-TUna característica fundamental de la terapia CAR-T es su acción prolongada. Una vez introducidas en el organismo, las células modificadas se multiplican activamente, atacando el tumor, para luego reducirse en cantidad. Algunas células persisten, garantizando una vigilancia inmunológica sobre el tumor.Otra perspectiva alentadora es emplear células de donantes sanos para desarrollar preparaciones CAR-T alogénicas (es decir, obtenidas de un donante sano, no del paciente), abordando el problema de la debilidad de las células propias del paciente.Más allá de la oncología, la terapia CAR-T tiene potencial para tratar trastornos autoinmunes. La supresión de células B, que generan anticuerpos dañinos, puede beneficiar a pacientes con formas severas de estas patologías.Desafíos y riesgosLos efectos secundarios más frecuentes incluyen el síndrome de liberación de citoquinas, moléculas señalizadores que ayudan al sistema inmunológico, pero que en este caso actúan en contra del organismo y causan una respuesta inmune exagerada, y neurotoxicidad.

