Así es la impecable guardia de honor de China
Así es la impecable guardia de honor de China
China se alista para celebrar un desfile militar el próximo 3 de septiembre en Pekín, conmemorando el 80.º aniversario del triunfo sobre Japón en la Segunda
Sputnik te muestra los principales datos sobre la composición y características de la guardia de honor de la República Popular China.
Así es la impecable guardia de honor de China
Así es la impecable guardia de honor de China
Así es la impecable guardia de honor de China
China se alista para celebrar un desfile militar el próximo 3 de septiembre en Pekín, conmemorando el 80.º aniversario del triunfo sobre Japón en la Segunda Guerra Mundial. El evento promete no solo ser la mayor demostración militar de país asiático en los últimos años, sino también mostrar al mundo a los ejemplares soldados chinos.
Sputnik te muestra los principales datos sobre la composición y características de la guardia de honor de la República Popular China.