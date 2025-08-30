https://noticiaslatam.lat/20250830/las-ffaa-de-rusia-liberan-una-localidad-y-derriban-233-drones-en-una-jornada-de-combates-1165928984.html
Las FFAA de Rusia liberan una localidad y derriban 233 drones en una jornada de combates
La noche del 29 al 30 de agosto, el Ejército ruso realizó un ataque masivo con armas de alta precisión y largo alcance, así como con drones, contra empresas de la industria de misiles y de aeronáutica, además de aeródromos militares de Ucrania.Asimismo, fuerzas rusas asestaron golpes contra depósitos de municiones, almacenes de drones y puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios en 152 zonas.En un día, las tropas rusas neutralizaron un tanque, 21 vehículos blindados de combate —de los cuales nueve son de fabricación occidental, incluido un transporte de tropas M113 estadounidense—, al igual que 28 piezas de artillería —incluidas dos de producción occidental—, 10 estaciones de guerra radioelectrónica y una estación de radar.En cuanto a las bajas, en las últimas 24 horas, Ucrania perdió unos 1.390 soldados. De acuerdo con la Defensa rusa, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 405 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó más de 270 bajas al Ejército de Ucrania. A ellas se suman más de 200 bajas en la línea de operaciones del grupo Sur y más de 250 soldados en la línea de operaciones de este grupo Este. El grupo Dniéper causó más de 80 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 185 militares.
Las FFAA de Rusia liberaron la localidad de Kamishevaja, en la república popular de Donetsk, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. Además, en la última jornada, la defensa antiaérea rusa interceptó cuatro misiles de largo alcance Neptun, una bomba guiada y derribó 233 vehículos aéreos no tripulados, agregan desde el ente castrense.
"Las operaciones ofensivas de unidades del grupo de fuerzas Este resultaron en la liberación de la localidad de Kamishevaja, en la república popular de Donetsk", reza el comunicado del ente.
La noche del 29 al 30 de agosto, el Ejército ruso realizó un ataque masivo con armas de alta precisión y largo alcance, así como con drones, contra empresas de la industria de misiles y de aeronáutica, además de aeródromos militares de Ucrania.
"El objetivo del ataque fue alcanzado. Todos los objetivos designados fueron destruidos", indica el comunicado.
Asimismo, fuerzas rusas asestaron golpes contra depósitos de municiones, almacenes de drones y puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios en 152 zonas.
En un día, las tropas rusas neutralizaron un tanque, 21 vehículos blindados de combate —de los cuales nueve son de fabricación occidental, incluido un transporte de tropas M113 estadounidense—, al igual que 28 piezas de artillería —incluidas dos de producción occidental—, 10 estaciones de guerra radioelectrónica y una estación de radar.
En cuanto a las bajas, en las últimas 24 horas, Ucrania perdió unos 1.390 soldados. De acuerdo con la Defensa rusa, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 405 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó más de 270 bajas al Ejército de Ucrania. A ellas se suman más de 200 bajas en la línea de operaciones del grupo Sur y más de 250 soldados en la línea de operaciones de este grupo Este. El grupo Dniéper causó más de 80 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 185 militares.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 666 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 80.600 drones, 625 sistemas de misiles antiaéreos, 24.878 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.588 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 29.088 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 40.681 vehículos militares especiales.
