El gasto en alimentos saludables en México subió 10% en 2024

La alimentación es uno de los temas más relevantes para los mexicanos. Sin embargo, el alza en los precios de estos productos ha causado que la población tenga...

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de México, la aportación que realizó la gente a comida saludable en 2024 fue de 286.037 millones de pesos (cerca de 15.332 millones de dólares).Entre los productos considerados en este ejercicio están las proteínas animales, como la carne de res, los pescados y la leche, así como frutas, verduras y legumbres.Según el diario mexicano El Economista, una de las causas de este incremento fue el nivel inflacionario."La inflación redefinió la dieta de las familias mexicanas: comer sano resulta más costoso, lo que obliga a priorizar alimentos de mayor accesibilidad, como el pollo y el huevo", declaró para ese medio el director general de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), Juan Carlos Anaya.Respecto a la preferencia en los alimentos, según un estudio de GCMA citado por el periódico mexicano, el producto favorito es el pollo. Esta tendencia se observa en los ejercicios de 2022 y 2024."El pollo se mantiene como la proteína dominante. En las familias de clase media, el alimento encabeza la lista de consumo, seguido por la carne de res, el huevo y el cerdo", se lee en el análisis.

