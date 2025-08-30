https://noticiaslatam.lat/20250830/el-gasto-en-alimentos-saludables-en-mexico-subio-10-en-2024-1165914101.html
El gasto en alimentos saludables en México subió 10% en 2024
El gasto en alimentos saludables en México subió 10% en 2024
Sputnik Mundo
La alimentación es uno de los temas más relevantes para los mexicanos. Sin embargo, el alza en los precios de estos productos ha causado que la población tenga... 30.08.2025, Sputnik Mundo
2025-08-30T08:31+0000
2025-08-30T08:31+0000
2025-08-30T08:36+0000
américa latina
sociedad
💗 salud
méxico
alimentos saludables
comida
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/1e/1165913791_239:90:992:514_1920x0_80_0_0_607ad6ca9951dd6a75f0f7590969cc76.jpg
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de México, la aportación que realizó la gente a comida saludable en 2024 fue de 286.037 millones de pesos (cerca de 15.332 millones de dólares).Entre los productos considerados en este ejercicio están las proteínas animales, como la carne de res, los pescados y la leche, así como frutas, verduras y legumbres.Según el diario mexicano El Economista, una de las causas de este incremento fue el nivel inflacionario."La inflación redefinió la dieta de las familias mexicanas: comer sano resulta más costoso, lo que obliga a priorizar alimentos de mayor accesibilidad, como el pollo y el huevo", declaró para ese medio el director general de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), Juan Carlos Anaya.Respecto a la preferencia en los alimentos, según un estudio de GCMA citado por el periódico mexicano, el producto favorito es el pollo. Esta tendencia se observa en los ejercicios de 2022 y 2024."El pollo se mantiene como la proteína dominante. En las familias de clase media, el alimento encabeza la lista de consumo, seguido por la carne de res, el huevo y el cerdo", se lee en el análisis.
https://noticiaslatam.lat/20241024/prohibir-la-comida-chatarra-en-escuelas-no-basta-mexico-necesita-una-planeacion-muy-estricta-1158444387.html
méxico
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/1e/1165913791_252:86:1024:665_1920x0_80_0_0_f761ab18bed60620f0c7cfb655431a06.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sociedad, 💗 salud, méxico, alimentos saludables, comida
sociedad, 💗 salud, méxico, alimentos saludables, comida
El gasto en alimentos saludables en México subió 10% en 2024
08:31 GMT 30.08.2025 (actualizado: 08:36 GMT 30.08.2025)
La alimentación es uno de los temas más relevantes para los mexicanos. Sin embargo, el alza en los precios de estos productos ha causado que la población tenga que destinar más de su salario a este rubro.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de México, la aportación que realizó la gente a comida saludable en 2024 fue de 286.037 millones de pesos (cerca de 15.332 millones de dólares).
Esto significó un incremento de 10% en términos reales, a comparación de lo que pagaron en 2022, que fue alrededor de 12.622 de dólares.
Entre los productos considerados en este ejercicio están las proteínas animales, como la carne de res, los pescados y la leche, así como frutas, verduras y legumbres.
24 de octubre 2024, 02:30 GMT
Según el diario mexicano El Economista, una de las causas de este incremento fue el nivel inflacionario.
"La inflación redefinió la dieta de las familias mexicanas
: comer sano resulta más costoso, lo que obliga a priorizar alimentos de mayor accesibilidad
, como el pollo y el huevo", declaró para ese medio el director general de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), Juan Carlos Anaya.
Respecto a la preferencia en los alimentos, según un estudio de GCMA citado por el periódico mexicano, el producto favorito es el pollo. Esta tendencia se observa en los ejercicios de 2022 y 2024.
"El pollo se mantiene como la proteína dominante. En las familias de clase media, el alimento encabeza la lista de consumo, seguido por la carne de res, el huevo y el cerdo", se lee en el análisis.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.