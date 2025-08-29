https://noticiaslatam.lat/20250829/vance-compara-a-ucrania-bajo-biden-con-un-pozo-sin-fondo-1165892457.html
Vance compara a Ucrania bajo Biden con "un pozo sin fondo"
Bajo la Administración de Joe Biden, Ucrania se convirtió en un abismo financiero donde EEUU gastaba dinero sin un plan para resolver el conflicto ucraniano
En sus palabras, durante el mandato de Biden, Zelenski llegaba a Washington y regresaba con miles de millones de dólares "sin un propósito real, sin diplomacia verdadera, sin una idea clara de qué íbamos a comprar con esos 100.000 millones de dólares".El 25 de agosto, Trump, reiteró que EEUU ya no gasta dinero en el conflicto ucraniano, sino que vende armas a los países de la OTAN."Ellos [Ucrania] lo solicitan a través de la OTAN, nosotros tratamos con la OTAN. La OTAN pide misiles especializados. Se los proporcionamos, la OTAN nos paga íntegramente y hace lo que quiere", aclaró el presidente estadounidense sobre el nuevo esquema de ayuda militar a Ucrania, anunciado a mediados de julio.Anteriormente, se reportó que el primer paquete de la ayuda militar incluirá no solo misiles, sino también baterías Patriot. Se prevé que algunos países envíen sus sistemas a las FFAA de Ucrania y luego EEUU compensará sus arsenales.Moscú considera que, hasta el momento, no hay discusiones sobre el envío de misiles de largo alcance a Kiev desde Washington.El 15 de agosto, los mandatarios de Rusia y EEUU, Vladímir Putin y Donald Trump, se reunieron en la base militar Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska. Tras las negociaciones, destacaron el compromiso de ambos países para lograr resultados y la gran cantidad de áreas para la cooperación conjunta, además de expresar su disposición a trabajar en la resolución del conflicto en Ucrania.El 18 de agosto, Trump sostuvo conversaciones en Washington con Volodímir Zelenski. Tras la reunión bilateral, se unieron varios líderes europeos. Las partes discutieron garantías de seguridad para Kiev, que Europa planea proporcionar en coordinación con EEUU. Al día siguiente, el jefe de la Casa Blanca declaró que Francia, Alemania y Reino Unido desean desplegar tropas en Ucrania. Sin embargo, según sus palabras, no habrá militares estadounidenses allí.
Bajo la Administración de Joe Biden, Ucrania se convirtió en un abismo financiero donde EEUU gastaba dinero sin un plan para resolver el conflicto ucraniano, expresó el vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, en una entrevista con 'USA Today'.
"[Ucrania] simplemente parecía un pozo extraño, donde arrojábamos dinero sin un plan real para abordar el problema", afirmó Vance.
En sus palabras, durante el mandato de Biden, Zelenski llegaba a Washington y regresaba con miles de millones de dólares "sin un propósito real, sin diplomacia verdadera, sin una idea clara de qué íbamos a comprar con esos 100.000 millones de dólares".
"Siempre me ha frustrado mucho", concluyó Vance.
El 25 de agosto, Trump, reiteró que EEUU ya no gasta dinero en el conflicto ucraniano, sino que vende armas a los países de la OTAN.
"Ellos [Ucrania] lo solicitan a través de la OTAN, nosotros tratamos con la OTAN. La OTAN pide misiles especializados. Se los proporcionamos, la OTAN nos paga íntegramente y hace lo que quiere", aclaró el presidente estadounidense sobre el nuevo esquema de ayuda militar a Ucrania, anunciado a mediados de julio.
Anteriormente, se reportó que el primer paquete de la ayuda militar incluirá no solo misiles, sino también baterías Patriot. Se prevé que algunos países envíen sus sistemas a las FFAA de Ucrania y luego EEUU compensará sus arsenales.
Moscú considera que, hasta el momento, no hay discusiones sobre el envío de misiles de largo alcance a Kiev desde Washington.
"El plan de Trump es puro negocio. Europa, por su parte, proclama estar lista para gastar enormes cantidades en adquirir armas para prolongar la guerra", declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.
El 15 de agosto, los mandatarios de Rusia y EEUU, Vladímir Putin
y Donald Trump
, se reunieron en la base militar Elmendorf-Richardson en Anchorage
, Alaska. Tras las negociaciones, destacaron el compromiso de ambos países para lograr resultados y la gran cantidad de áreas para la cooperación conjunta, además de expresar su disposición a trabajar en la resolución del conflicto en Ucrania.
El 18 de agosto, Trump sostuvo conversaciones en Washington con Volodímir Zelenski. Tras la reunión bilateral, se unieron varios líderes europeos. Las partes discutieron garantías de seguridad para Kiev
, que Europa planea proporcionar en coordinación con EEUU. Al día siguiente, el jefe de la Casa Blanca declaró que Francia, Alemania y Reino Unido desean desplegar tropas en Ucrania
. Sin embargo, según sus palabras, no habrá militares estadounidenses allí.
