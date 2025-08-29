Tres años y contando: enredos legales causan freno de empresa Litio para México

Bacadéhuachi se ubica a 269 kilómetros de la capital de Sonora, Hermosillo, y representa el 0,82% del total territorial del estado, con 1.530 kilómetros cuadrados de extensión, según datos del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed).De acuerdo estimaciones retomadas por Milenio, en dicha mina existen 8,8 millones de toneladas del mineral estratégico, cuya explotación aportaría al desarrollo económico de la región. No obstante, las disputas legales han impedido la prosperidad del proyecto, indica el medio mexicano citando al gobernador de la entidad, el morenista Alfonso Durazo. Si bien la declaratoria de zona de reserva minera sucedió en 2023, un año antes el expresidente López Obrador determinó que los minerales estratégicos como el litio son propiedad exclusiva de la nación. En ese sentido, todos los contratos de exploración y producción que había firmado la iniciativa privada fueron suspendidos. De esa manera, una de las empresas más grandes del mundo en el rubro de la extracción y producción de litio para baterías recargables, la china Ganfeng Lithium —que adquirió los derechos tras comprar Bacanora Lithium en diciembre de 2021— inició una controversia que, hasta el momento, no ha sido resuelta. Según relata el medio mexicano, la compañía realiza operaciones en México, Chile, Argentina, China, Australia y Mali, lo que permite abastecer de litio a Tesla y BMW y mantenerse como un actor clave en el tema de la transición energética. Durante la firma del acuerdo para declarar la zona de reserva minera, el expresidente López Obrador equiparó su decisión con el proceso histórico que llevó a la expropiación petrolera. A tres años de la histórica decisión, sin embargo, los habitantes de la región expresan su escepticismo, dice Milenio, al afirmar que, mientras las autoridades y las empresas mantienen su disputa legal, ellos "no han visto beneficios tangibles en empleos ni en inversión en infraestructura".
El 18 de febrero de 2023, el entonces presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador declaró zona de reserva minera de litio 234.855 hectáreas ubicadas en el estado de Sonora (noroeste). Sin embargo, un litigio con una empresa china mantiene paralizadas las operaciones en la mina de Bacadéhuachi.
Bacadéhuachi se ubica a 269 kilómetros de la capital de Sonora, Hermosillo, y representa el 0,82% del total territorial del estado, con 1.530 kilómetros cuadrados de extensión, según datos del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed).
De acuerdo estimaciones retomadas por Milenio, en dicha mina existen 8,8 millones de toneladas del mineral estratégico, cuya explotación aportaría al desarrollo económico de la región.
"Hay un viejo litigio con una empresa de origen chino, que tenía una concesión, y esos [procedimientos] lamentablemente son largos. Eso es lo que ha detenido, pero continuamos con el compromiso del Gobierno Federal y del Gobierno del estado", le dijo el edil a Milenio.
Si bien la declaratoria de zona de reserva minera sucedió en 2023, un año antes el expresidente López Obrador determinó que los minerales estratégicos como el litio son propiedad exclusiva de la nación.
De esa manera, una de las empresas más grandes del mundo en el rubro de la extracción y producción de litio para baterías recargables, la china Ganfeng Lithium —que adquirió los derechos tras comprar Bacanora Lithium en diciembre de 2021— inició una controversia que, hasta el momento, no ha sido resuelta.
Según relata el medio mexicano, la compañía realiza operaciones en México, Chile, Argentina, China, Australia y Mali, lo que permite abastecer de litio a Tesla y BMW y mantenerse como un actor clave en el tema de la transición energética.
Durante la firma del acuerdo para declarar la zona de reserva minera, el expresidente López Obrador equiparó su decisión con el proceso histórico que llevó a la expropiación petrolera.
"Lo que estamos haciendo ahora, guardadas las proporciones y en otro tiempo, es nacionalizar el litio para que no lo puedan explotar los extranjeros (...) El petróleo y el litio son de la nación, son del pueblo de México, de ustedes, de todos los que viven en esta región de Sonora, de todos los mexicanos", sentenció.
A tres años de la histórica decisión, sin embargo, los habitantes de la región expresan su escepticismo, dice Milenio, al afirmar que, mientras las autoridades y las empresas mantienen su disputa legal, ellos "no han visto beneficios tangibles en empleos ni en inversión en infraestructura".
