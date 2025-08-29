https://noticiaslatam.lat/20250829/rusia-libera-6-localidades-y-registra-casi-9000-bajas-militares-ucranianas-en-la-ultima-semana-1165874621.html

Rusia libera 6 localidades y registra casi 9.000 bajas militares ucranianas en la última semana

En cuanto a las bajas, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 2.735 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó más de 1.580 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 1.345 soldados ucranianos y el grupo Este más de 1.570 efectivos. El grupo Dniéper causó más de 430 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó más de 1.190 militares.En la última semana, Rusia realizó seis ataques combinados con armas de precisión de largo alcance y drones contra empresas, bases aéreas militares, almacenes de misiles tácticos Sapsan y un depósito de petróleo que suministraba combustible a las FFAA ucranianas.Además, alcanzaron un sistema de misiles Neptun, puntos de control, lugares de montaje, almacenamiento y lanzamiento de drones de largo alcance, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios.En los siete días, la defensa antiaérea rusa derribó un caza Su-27 ucraniano y 1.377 drones. Asimismo, interceptó un misil de largo alcance Neptun, 18 bombas guiadas y nueve proyectiles del sistema Himars.La flota rusa, por su parte, destruyó, con el uso de una lancha no tripulada, el buque de reconocimiento Simferopol de la Armada de Ucrania.

