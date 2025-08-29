https://noticiaslatam.lat/20250829/rusia-libera-6-localidades-y-registra-casi-9000-bajas-militares-ucranianas-en-la-ultima-semana-1165874621.html
Rusia libera 6 localidades y registra casi 9.000 bajas militares ucranianas en la última semana
Rusia libera 6 localidades y registra casi 9.000 bajas militares ucranianas en la última semana
Las FFAA de Rusia liberaron las localidades de Filia y Zaporózhskoye, en la región de Dnepropetrovsk, al igual que Kleban-Bik, Nelépovka, Pérvoye Maya y... 29.08.2025, Sputnik Mundo
En cuanto a las bajas, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 2.735 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó más de 1.580 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 1.345 soldados ucranianos y el grupo Este más de 1.570 efectivos. El grupo Dniéper causó más de 430 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó más de 1.190 militares.En la última semana, Rusia realizó seis ataques combinados con armas de precisión de largo alcance y drones contra empresas, bases aéreas militares, almacenes de misiles tácticos Sapsan y un depósito de petróleo que suministraba combustible a las FFAA ucranianas.Además, alcanzaron un sistema de misiles Neptun, puntos de control, lugares de montaje, almacenamiento y lanzamiento de drones de largo alcance, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios.En los siete días, la defensa antiaérea rusa derribó un caza Su-27 ucraniano y 1.377 drones. Asimismo, interceptó un misil de largo alcance Neptun, 18 bombas guiadas y nueve proyectiles del sistema Himars.La flota rusa, por su parte, destruyó, con el uso de una lancha no tripulada, el buque de reconocimiento Simferopol de la Armada de Ucrania.
Rusia libera 6 localidades y registra casi 9.000 bajas militares ucranianas en la última semana
Las FFAA de Rusia liberaron las localidades de Filia y Zaporózhskoye, en la región de Dnepropetrovsk, al igual que Kleban-Bik, Nelépovka, Pérvoye Maya y Srédneye, en la república popular de Donetsk, en la última semana, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. En el mismo período, Ucrania perdió unos 8.850 soldados, agregan.
En cuanto a las bajas, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 2.735 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó más de 1.580 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 1.345 soldados ucranianos y el grupo Este más de 1.570 efectivos. El grupo Dniéper causó más de 430 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó más de 1.190 militares.
En la última semana, Rusia realizó seis ataques combinados con armas de precisión de largo alcance y drones contra empresas, bases aéreas militares, almacenes de misiles tácticos Sapsan y un depósito de petróleo que suministraba combustible a las FFAA ucranianas.
Además, alcanzaron un sistema de misiles Neptun, puntos de control, lugares de montaje, almacenamiento y lanzamiento de drones de largo alcance, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios.
En los siete días, la defensa antiaérea rusa derribó un caza Su-27 ucraniano y 1.377 drones. Asimismo, interceptó un misil de largo alcance Neptun, 18 bombas guiadas y nueve proyectiles del sistema Himars.
La flota rusa, por su parte, destruyó, con el uso de una lancha no tripulada, el buque de reconocimiento Simferopol de la Armada de Ucrania.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 666 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 80.367 drones, 625 sistemas de misiles antiaéreos, 24.856 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.588 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 29.041 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 40.622vehículos militares especiales.
