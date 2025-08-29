https://noticiaslatam.lat/20250829/rusia-condena-la-decision-del-reino-unido-francia-y-alemania-de-restablecer-las-sanciones-contra-1165874035.html

Rusia condena la decisión del Reino Unido, Francia y Alemania de restablecer las sanciones contra Irán

Los intentos de los países europeos de reimponer las sanciones contra Irán constituyen un grave factor de desestabilización que socava los esfuerzos a diversos... 29.08.2025, Sputnik Mundo

Señaló que no tienen fundamentos jurídicos ni posibilidades procesales para ello. El organismo agregó que la prioridad es restablecer un diálogo constructivo entre las partes implicadas para evitar una nueva crisis sobre el programa nuclear iraní."Actuando deliberadamente fuera del marco legal e incitando a otros Estados a seguir el camino de la arbitrariedad, los países europeos participantes en el PAIC [Plan de Acción Integral Conjunto] no hacen más que agravar su condición de infractores, lo cual es reprobable e inaceptable", sostuvo.Al mismo tiempo, señaló que los países europeos aún tienen la oportunidad de apoyar el proyecto ruso-chino sobre un aplazamiento técnico de seis meses en la aplicación del PAIC y la resolución 2231.Además, la Cancillería rusa subrayó que previamente Rusia y China presentaron en la ONU un análisis detallado en el que se exponían los fundamentos insuficientes y la falta de validez de las reclamaciones europeas.Esto se produjo después de que el 28 de agosto, el Reino Unido, Francia y Alemania notificaron al Consejo de Seguridad de la ONU la puesta en marcha del mecanismo para restablecer las sanciones internacionales contra Irán, levantadas por el acuerdo nuclear de 2015.Al mismo tiempo, las sanciones no entrarán en vigor inmediatamente, el Consejo de Seguridad de la ONU debe someter a votación un proyecto de resolución sobre la continuación del cese de las sanciones. Si dicha resolución no se aprueba en un plazo de 30 días, se restablecerán las sanciones.

