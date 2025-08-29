https://noticiaslatam.lat/20250829/la-defensa-antiaerea-rusa-derriba-mas-de-50-drones-ucranianos-1165873561.html
La defensa antiaérea rusa derriba más de 50 drones ucranianos
La defensa antiaérea rusa derriba más de 50 drones ucranianos
29.08.2025
ucrania
La defensa antiaérea rusa derriba más de 50 drones ucranianos
En total, 54 drones lanzados desde Ucrania fueron interceptados en varias regiones de la parte europea de Rusia en la noche del 28 al 29 de agosto, comunicó el Ministerio de Defensa.
Las siguientes son las regiones donde fueron interceptados los drones lanzados contra territorio ruso:
18 drones fueron derribados en la provincia de Briansk;
10, en la república de Crimea;
8, en la región de Rostov;
2, en la región de Oriol;
2, en la región de Riazán;
también se realizaron intercepciones en las regiones de Kursk (1), Kaluga (1) y Nóvgorod (1), precisó el ente militar.
Por su parte, la agencia nacional del transporte aéreo, Rosaviatsia, informó del cierre provisional del aeropuerto de Kaluga durante la noche, por motivos de seguridad.
Los ataques con drones lanzados desde Ucrania contra objetivos militares e infraestructura civil en la retaguardia rusa se han convertido en una práctica habitual.
Cabe destacar que las provincias rusas limítrofes con Ucrania, como Bélgorod, Briansk, Kursk y Vorónezh, denuncian regularmente impactos de proyectiles, incursiones de drones y otros ataques desde el otro lado de la frontera, que obligan a la población a buscar refugio en otros lugares.
