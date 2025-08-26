Rusia golpea la infraestructura militar de Ucrania y derriba un misil Neptun en una jornada de combates
Las FFAA rusas asestaron golpes contra lugares de lanzamiento de aeronaves no tripuladas de Ucrania y derribaron un misil de largo alcance Neptun en la última jornada de la operación militar especial, informan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. Kiev perdió hasta 1.220 militares en las últimas 24 horas de combates.
De acuerdo con la Defensa rusa, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 400 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó más de 220 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 185 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 190 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 65 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 160 militares.
"Fuerzas rusas asestaron golpes contra puestos de control y lugares de lanzamiento de aeronaves no tripuladas, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios en 142 zonas", destacan desde el organismo castrense.
Las tropas rusas alcanzaron tres vehículos blindados de transporte de tropas М113, un vehículo blindado Stryker, dos Senator, todos ellos de fabricación estadounidense.
La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó seis bombas con kits de guiado y planeo, un misil de largo alcance Neptun, al mismo tiempo que derribó 191 aeronaves no tripuladas.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 665 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 79.664 drones, 625 sistemas de misiles antiaéreos, 24.797 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.588 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 28.928 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 40.423 vehículos militares especiales.
