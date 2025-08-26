https://noticiaslatam.lat/20250826/rusia-golpea-infraestructura-militar-de-ucrania-y-derriba-un-misil-neptun-en-una-jornada-de-1165843855.html

Rusia golpea la infraestructura militar de Ucrania y derriba un misil Neptun en una jornada de combates

Rusia golpea la infraestructura militar de Ucrania y derriba un misil Neptun en una jornada de combates

26.08.2025

De acuerdo con la Defensa rusa, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 400 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó más de 220 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 185 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 190 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 65 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 160 militares.Las tropas rusas alcanzaron tres vehículos blindados de transporte de tropas М113, un vehículo blindado Stryker, dos Senator, todos ellos de fabricación estadounidense.La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó seis bombas con kits de guiado y planeo, un misil de largo alcance Neptun, al mismo tiempo que derribó 191 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

