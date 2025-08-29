https://noticiaslatam.lat/20250829/el-crecimiento-del-comercio-entre-rusia-y-china-al-detalle-1165864065.html
El crecimiento del comercio entre Rusia y China, al detalle
El crecimiento del comercio entre Rusia y China, al detalle
Sputnik Mundo
2025-08-29T16:11+0000
2025-08-29T16:11+0000
2025-08-29T16:11+0000
En este contexto, el presidente ruso, Vladímir Putin, viajará a principios de septiembre a China para una visita de cuatro días, donde están previstas negociaciones a gran escala entre las delegaciones de Rusia y China.En vísperas de esta importante visita, Sputnik te presenta información detallada sobre el desarrollo del comercio entre ambos países.
Desde hace 15 años, China es el principal socio comercial de Rusia. En 2024, el comercio bilateral alcanzó casi 245.000 millones de dólares. Mientras Occidente redujo su presencia en el mercado ruso tras 2022, China aumentó su comercio con el país euroasiático.
En este contexto, el presidente ruso, Vladímir Putin, viajará a principios de septiembre a China para una visita de cuatro días, donde están previstas negociaciones a gran escala entre las delegaciones de Rusia y China.
En vísperas de esta importante visita, Sputnik te presenta información detallada sobre el desarrollo del comercio entre ambos países.