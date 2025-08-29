https://noticiaslatam.lat/20250829/el-crecimiento-del-comercio-entre-rusia-y-china-al-detalle-1165864065.html

El crecimiento del comercio entre Rusia y China, al detalle

Desde hace 15 años, China es el principal socio comercial de Rusia. En 2024, el comercio bilateral alcanzó casi 245.000 millones de dólares. Mientras Occidente... 29.08.2025, Sputnik Mundo

En este contexto, el presidente ruso, Vladímir Putin, viajará a principios de septiembre a China para una visita de cuatro días, donde están previstas negociaciones a gran escala entre las delegaciones de Rusia y China.En vísperas de esta importante visita, Sputnik te presenta información detallada sobre el desarrollo del comercio entre ambos países.

