Rusia libera una localidad y derriba un caza ucraniano en la última jornada de combates

Las FFAA de Rusia liberaron la localidad de Nelépovka, en la república popular de Donetsk, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. En el último día, la... 28.08.2025

En la última jornada de combates, la flota rusa usó una lancha no tripulada para destruir el buque de reconocimiento Simferópol de la Armada de Ucrania.Las tropas rusas también alcanzaron un tanque Leopard de fabricación alemana, 13 vehículos blindados, incluido un Humvee estadounidense, al igual que 12 piezas de artillería, entre ellas un obús M198 fabricado en EEUU.Asimismo, fuerzas rusas asestaron golpes contra depósitos de municiones y de drones, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios en 153 zonas.En cuanto a las bajas diarias, Ucrania perdió unos 1.325 militares, de acuerdo con el organismo. El mayor número de bajas ucranianas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Centro, con más de 410 militares abatidos.Se suman a estas bajas hasta 235 efectivos eliminados en la zona de responsabilidad del grupo Oeste, hasta 240 en la de la agrupación Este, más de 180 en la del grupo Norte, alrededor de 205 en la del grupo Sur y hasta 55 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.

