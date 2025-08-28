Rusia libera una localidad y derriba un caza ucraniano en la última jornada de combates
© AP Photo / Alexander ErmochenkoCaza Su-27 de la Fuerza Aérea de Ucrania
© AP Photo / Alexander Ermochenko
Síguenos en
Las FFAA de Rusia liberaron la localidad de Nelépovka, en la república popular de Donetsk, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. En el último día, la defensa antiaérea rusa derribó un caza Su–27 ucraniano y 192 drones. Además, interceptó dos bombas guiadas y dos proyectiles del sistema Himars, agregaron desde el ente castrense.
"Las acciones decisivas de unidades del grupo de fuerzas Sur dieron como resultado la liberación de la localidad de Nelépovka, en la república popular de Donetsk", reza el informe diario.
En la última jornada de combates, la flota rusa usó una lancha no tripulada para destruir el buque de reconocimiento Simferópol de la Armada de Ucrania.
"Como resultado del ataque, el buque ucraniano se hundió", indican desde el ministerio.
Las tropas rusas también alcanzaron un tanque Leopard de fabricación alemana, 13 vehículos blindados, incluido un Humvee estadounidense, al igual que 12 piezas de artillería, entre ellas un obús M198 fabricado en EEUU.
Asimismo, fuerzas rusas asestaron golpes contra depósitos de municiones y de drones, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios en 153 zonas.
En cuanto a las bajas diarias, Ucrania perdió unos 1.325 militares, de acuerdo con el organismo. El mayor número de bajas ucranianas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Centro, con más de 410 militares abatidos.
Se suman a estas bajas hasta 235 efectivos eliminados en la zona de responsabilidad del grupo Oeste, hasta 240 en la de la agrupación Este, más de 180 en la del grupo Norte, alrededor de 205 en la del grupo Sur y hasta 55 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 666 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 80.018 drones, 625 sistemas de misiles antiaéreos, 24.831 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.588 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 29.005 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 40.547 vehículos militares especiales.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.