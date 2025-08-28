Mundo
Las FFAA de Rusia liberaron la localidad de Nelépovka, en la república popular de Donetsk, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. En el último día, la... 28.08.2025, Sputnik Mundo
defensa
rusia
ucrania
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
🛡️ zonas de conflicto
🌍 europa
foro económico oriental
En la última jornada de combates, la flota rusa usó una lancha no tripulada para destruir el buque de reconocimiento Simferópol de la Armada de Ucrania.Las tropas rusas también alcanzaron un tanque Leopard de fabricación alemana, 13 vehículos blindados, incluido un Humvee estadounidense, al igual que 12 piezas de artillería, entre ellas un obús M198 fabricado en EEUU.Asimismo, fuerzas rusas asestaron golpes contra depósitos de municiones y de drones, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios en 153 zonas.En cuanto a las bajas diarias, Ucrania perdió unos 1.325 militares, de acuerdo con el organismo. El mayor número de bajas ucranianas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Centro, con más de 410 militares abatidos.Se suman a estas bajas hasta 235 efectivos eliminados en la zona de responsabilidad del grupo Oeste, hasta 240 en la de la agrupación Este, más de 180 en la del grupo Norte, alrededor de 205 en la del grupo Sur y hasta 55 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.
ucrania
Noticias
Sputnik Mundo
Rusia libera una localidad y derriba un caza ucraniano en la última jornada de combates

12:03 GMT 28.08.2025
© AP Photo / Alexander ErmochenkoCaza Su-27 de la Fuerza Aérea de Ucrania
Las FFAA de Rusia liberaron la localidad de Nelépovka, en la república popular de Donetsk, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. En el último día, la defensa antiaérea rusa derribó un caza Su–27 ucraniano y 192 drones. Además, interceptó dos bombas guiadas y dos proyectiles del sistema Himars, agregaron desde el ente castrense.
"Las acciones decisivas de unidades del grupo de fuerzas Sur dieron como resultado la liberación de la localidad de Nelépovka, en la república popular de Donetsk", reza el informe diario.
En la última jornada de combates, la flota rusa usó una lancha no tripulada para destruir el buque de reconocimiento Simferópol de la Armada de Ucrania.
"Como resultado del ataque, el buque ucraniano se hundió", indican desde el ministerio.
Las tropas rusas también alcanzaron un tanque Leopard de fabricación alemana, 13 vehículos blindados, incluido un Humvee estadounidense, al igual que 12 piezas de artillería, entre ellas un obús M198 fabricado en EEUU.
Asimismo, fuerzas rusas asestaron golpes contra depósitos de municiones y de drones, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios en 153 zonas.
En cuanto a las bajas diarias, Ucrania perdió unos 1.325 militares, de acuerdo con el organismo. El mayor número de bajas ucranianas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Centro, con más de 410 militares abatidos.
Se suman a estas bajas hasta 235 efectivos eliminados en la zona de responsabilidad del grupo Oeste, hasta 240 en la de la agrupación Este, más de 180 en la del grupo Norte, alrededor de 205 en la del grupo Sur y hasta 55 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.

En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 666 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 80.018 drones, 625 sistemas de misiles antiaéreos, 24.831 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.588 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 29.005 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 40.547 vehículos militares especiales.

© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
