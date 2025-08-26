https://noticiaslatam.lat/20250826/rusia-agradece-a-china-la-preservacion-del-legado-historico-sovietico-en-su-territorio-1165844217.html

Rusia agradece a China la preservación del legado histórico soviético en su territorio

El jefe de la Duma Estatal rusa, Viacheslav Volodin, expresó su agradecimiento al presidente chino, Xi Jinping, por preservar la memoria histórica y prestar... 26.08.2025, Sputnik Mundo

Además, recalcó que es muy importante recordar a los que "sacrificaron sus vidas para que hoy podamos desarrollarnos y planificar nuestro futuro" y subrayó que, precisamente, "a costa de enormes pérdidas" se hizo posible conquistar la libertad y la independencia, tanto para la Unión Soviética como para China."Junto con China, celebramos el 80.º aniversario de la victoria en la guerra de resistencia contra el militarismo japonés. Somos conscientes de lo difícil que fue alcanzar esta victoria", sustentó.Volodin, al frente de la delegación parlamentaria de Rusia, desde el 25 de agosto realiza una visita oficial a China por invitación del presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, Zhao Leji.

