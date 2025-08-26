https://noticiaslatam.lat/20250826/rusia-agradece-a-china-la-preservacion-del-legado-historico-sovietico-en-su-territorio-1165844217.html
Rusia agradece a China la preservación del legado histórico soviético en su territorio
26.08.2025
El jefe de la Duma Estatal rusa, Viacheslav Volodin, expresó su agradecimiento al presidente chino, Xi Jinping, por preservar la memoria histórica y prestar atención a los monumentos que conmemoran a los soldados y oficiales soviéticos. Además, destacó la contribución del pueblo chino a la victoria en la Segunda Guerra Mundial.
"Quiero expresar las palabras de agradecimiento por la atención que prestan aquí, en China, a la memoria histórica, a nuestras tumbas y a los monumentos conmemorativos dedicados a los soldados y oficiales soviéticos", señaló.
Además, recalcó que es muy importante recordar a los que "sacrificaron sus vidas para que hoy podamos desarrollarnos y planificar nuestro futuro" y subrayó que, precisamente, "a costa de enormes pérdidas" se hizo posible conquistar la libertad y la independencia, tanto para la Unión Soviética como para China.
"Junto con China, celebramos el 80.º aniversario de la victoria en la guerra de resistencia contra el militarismo japonés. Somos conscientes de lo difícil que fue alcanzar esta victoria", sustentó.
Volodin, al frente de la delegación parlamentaria de Rusia, desde el 25 de agosto realiza una visita oficial a China por invitación del presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, Zhao Leji.