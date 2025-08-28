https://noticiaslatam.lat/20250828/fuerzas-colombianas-bajo-ataque-cual-es-la-mano-negra-detras-1165843240.html
Fuerzas colombianas bajo ataque: ¿cual es la mano negra detrás?
Ven y vuela con nosotros Por todo lo alto con Darío Orellana y Sebastián Tapia para llegar hasta el fondo de las posibles consecuencias del otorgamiento de protección judicial a la presidenta de Perú hasta el final de su mandato, así como dilucidar las posibles amenazas para la soberanía nacional, pero sobre todo regional, que conlleva la condecoración del presidente paraguayo, Santiago Peña, al comandante del Comando Sur de EEUU.
15:00 GMT 28.08.2025 (actualizado: 16:09 GMT 28.08.2025)
Darío Orellana
En la edición de esta semana, presentamos un análisis de la situación en la que se han visto las fuerzas de seguridad y orden colombianas, que en dos ocasiones fueron blanco de ataques terroristas.
Ven y vuela con nosotros Por todo lo alto con Darío Orellana y Sebastián Tapia para llegar hasta el fondo de las posibles consecuencias del otorgamiento de protección judicial a la presidenta de Perú hasta el final de su mandato, así como dilucidar las posibles amenazas para la soberanía nacional, pero sobre todo regional, que conlleva la condecoración del presidente paraguayo, Santiago Peña, al comandante del Comando Sur de EEUU.