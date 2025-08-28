https://noticiaslatam.lat/20250828/europa-denigra-al-ejercito-rojo-y-olvida-el-holocausto-1165866698.html

Europa "denigra al Ejército Rojo y olvida el Holocausto"

Europa "denigra al Ejército Rojo y olvida el Holocausto"

Sputnik Mundo

La situación de la falta de memoria colectiva del Holocausto en la Unión Europea es consecuencia directa de la política deliberada de fragmentar la historia de... 28.08.2025, Sputnik Mundo

2025-08-28T19:05+0000

2025-08-28T19:05+0000

2025-08-28T18:06+0000

internacional

maría zajárova

política

🌍 europa

segunda guerra mundial

holocausto

rusia

ejército rojo

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/05/03/1162337172_0:0:3054:1719_1920x0_80_0_0_529cee0341ae21acb2b4ff36d8211e03.jpg

Destacó que los occidentales intentaron considerar la tragedia del pueblo judío sin tener en cuenta el genocidio total perpetrado por el Tercer Reich en Europa Oriental "como parte de la liberación de un espacio vital para la raza de Übermensch [los humanos superiores]". Añadió que, posteriormente, la historia del rescate y la liberación por parte del Ejército Rojo fue objeto de una denigración sistemática.Esto quedó claramente demostrado en la transformación de los actos conmemorativos en Europa con ocasión del Día Internacional de Conmemoración del Holocausto, que se celebra cada 27 de enero, el día en que las tropas soviéticas liberaron el campo de concentración de Auschwitz. Las autoridades polacas hace tiempo que dejaron de invitar a los veteranos liberadores procedentes de los Estados postsoviéticos.Agregó que la Secretaría de la ONU tampoco invita a los veteranos soviéticos en este día. Solo lo hace la Misión Permanente de Rusia, que organiza actos conmemorativos en la ONU cada 27 de enero, con participantes de la Gran Guerra Patria y exprisioneros de campos de concentración como los principales protagonistas de estos eventos.Enfatizó que la burocracia europea y las capitales de Europa occidental, incluidas París, Londres y Berlín, si bien no aprobaron abiertamente, no reaccionaron de ningún modo al revanchismo de los "jóvenes europeos", que declararon la guerra al patrimonio memorial soviético y legitimaron la rehabilitación de los sangrientos verdugos del Holocausto.Concluyó que las víctimas del Holocausto "no serán olvidadas, y se preservará la memoria de los héroes que destruyeron el nazismo y salvaron a los sobrevivientes", además de que Rusia "hará todo lo posible para que esta verdad nunca se olvide".

https://noticiaslatam.lat/20250827/rusia-tacha-de-descabellada-la-reaccion-de-la-ue-ante-la-preocupacion-de-hungria-por-los-ataques-al-1165853800.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

maría zajárova, política, 🌍 europa, segunda guerra mundial, holocausto, rusia, ejército rojo