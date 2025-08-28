Europa "denigra al Ejército Rojo y olvida el Holocausto"
La situación de la falta de memoria colectiva del Holocausto en la Unión Europea es consecuencia directa de la política deliberada de fragmentar la historia de la Segunda Guerra Mundial, declaró a los medios rusos la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova.
"Llevamos muchos años hablando del crecimiento de las manifestaciones neonazis en Europa. Primero denigran al Ejército Rojo, luego olvidan el Holocausto", subrayó.
Destacó que los occidentales intentaron considerar la tragedia del pueblo judío sin tener en cuenta el genocidio total perpetrado por el Tercer Reich en Europa Oriental "como parte de la liberación de un espacio vital para la raza de Übermensch [los humanos superiores]". Añadió que, posteriormente, la historia del rescate y la liberación por parte del Ejército Rojo fue objeto de una denigración sistemática.
Esto quedó claramente demostrado en la transformación de los actos conmemorativos en Europa con ocasión del Día Internacional de Conmemoración del Holocausto, que se celebra cada 27 de enero, el día en que las tropas soviéticas liberaron el campo de concentración de Auschwitz. Las autoridades polacas hace tiempo que dejaron de invitar a los veteranos liberadores procedentes de los Estados postsoviéticos.
Agregó que la Secretaría de la ONU tampoco invita a los veteranos soviéticos en este día. Solo lo hace la Misión Permanente de Rusia, que organiza actos conmemorativos en la ONU cada 27 de enero, con participantes de la Gran Guerra Patria y exprisioneros de campos de concentración como los principales protagonistas de estos eventos.
Enfatizó que la burocracia europea y las capitales de Europa occidental, incluidas París, Londres y Berlín, si bien no aprobaron abiertamente, no reaccionaron de ningún modo al revanchismo de los "jóvenes europeos", que declararon la guerra al patrimonio memorial soviético y legitimaron la rehabilitación de los sangrientos verdugos del Holocausto.
"Es hora de aprender: sin un reconocimiento incondicional del papel liberador del Ejército Rojo, que detuvo el genocidio perpetrado por los verdugos nazis y sus secuaces, la memoria de las víctimas del Holocausto también está condenada a desaparecer de la conciencia pública europea. No hay salvadores, y los salvados no son necesarios", expresó.
Concluyó que las víctimas del Holocausto "no serán olvidadas, y se preservará la memoria de los héroes que destruyeron el nazismo y salvaron a los sobrevivientes", además de que Rusia "hará todo lo posible para que esta verdad nunca se olvide".
