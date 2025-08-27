https://noticiaslatam.lat/20250827/rusia-tacha-de-descabellada-la-reaccion-de-la-ue-ante-la-preocupacion-de-hungria-por-los-ataques-al-1165853800.html

Rusia tacha de "locura" la reacción de la UE ante la preocupación de Hungría por los ataques al oleoducto Druzhba

Rusia tacha de "locura" la reacción de la UE ante la preocupación de Hungría por los ataques al oleoducto Druzhba

La reacción de los Estados miembros de la Unión Europea (UE) ante la preocupación de Budapest por los ataques de Kiev al oleoducto Druzhba y las interrupciones... 27.08.2025, Sputnik Mundo

Eslovaquia y Hungría presentaron previamente una queja ante la Comisión Europea sobre las interrupciones en el suministro de petróleo a través del oleoducto Druzhba debido a los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Ambos países solicitan garantías de seguridad.La vocera recordó que la Unión Europea se creó como una comunidad económica que debía minimizar los daños y las pérdidas derivadas de los aranceles excesivos, y que uno de los principales mensajes de la unión era la energía."Y aquí, un país que recibe energía y recursos, registra actos terroristas y sabotajes contra esta infraestructura, resulta que, por alguna razón, no tiene derecho a decir que esto es inaceptable", añadió.Zajárova señaló que los actos terroristas y el sabotaje son inaceptables bajo cualquier ley, tanto nacional como internacional.El 22 de agosto, la ministra de Economía de Eslovaquia, Denisa Sakova, informó que el oleoducto Druzhba había sufrido un nuevo ataque. El 18 de agosto, se informó que el suministro de petróleo a Hungría se interrumpió por tiempo indefinido, debido al ataque de Ucrania al oleoducto Druzhba. El tránsito se reanudó el 19 de agosto por la noche y el país agradeció a Rusia por la rápida reparación.La semana pasada, una fuente de la CE afirmó a Sputnik que la Comisión Europea no ve ninguna amenaza para la seguridad del suministro energético de los países de la UE en relación con el ataque al oleoducto Druzhba.

