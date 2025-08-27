https://noticiaslatam.lat/20250827/una-nueva-fase-de-operaciones-del-negocio-de-las-drogas-que-y-quienes-estan-detras-de-los-ataques-1165852289.html

"Una nueva fase de operaciones del negocio de las drogas": ¿qué y quiénes están detrás de los ataques en Colombia?

Desde Valledupar, sacudido por los atentados terroristas en Amalfi y Cali, el presidente colombiano, Gustavo Petro, denunció como responsable de los ataques a... 27.08.2025, Sputnik Mundo

Petro calificó los ataques como "actos de terrorismo y de lesa humanidad" atribuidos a estructuras que ya no operan desde ideologías guerrilleras, sino bajo el mando de una poderosa junta criminal de alcance global. Además, el mandatario indicó que esta estructura —heredera del Bloque Capital de los paramilitares— controla territorialmente las disidencias de Iván Mordisco, la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo. Para entender mejor este denuncia, Sputnik Mundo conversó con Wilfredo Cañizares, activista colombiano de derechos humanos, experto en dinámicas de frontera y cultura de paz, quien desmenuzó los alcances de esta poderosa red transnacional y alertó sobre sus implicaciones políticas, económicas y militares.La 'junta del narcotráfico': una nueva fase del crimen globalPara Cañizares, lo revelado por Petro no es una mera hipótesis. Y es que, dijo, "es una nueva fase de operaciones del negocio de las drogas". Esta evolución, detalló el experto, responde a la propia lógica de la globalización. "Así como el narcotráfico siempre ha estado ligado a grandes intereses económicos y políticos en el mundo, y a las dinámicas económicas que han ocurrido —la expansión de mercados, la eliminación de fronteras, el intercambio internacional de mercancías— el narcotráfico ha subsistido ahí y muchas veces incluso ha impulsado esos negocios internacionales", abundó. Por eso, insistió en que no se puede concebir como un fenómeno marginal, ya que el narcotráfico no se puede ver como una dinámica aislada o como una situación independiente de otras dinámicas económicas y políticas. De los carteles locales a una junta globalEn contraste con los carteles de Medellín o Cali de los años 90, el especialista señaló que lo que existe hoy es una estructura internacionalizada. "Esta junta directiva lo que ha hecho es juntar mafias, narcotraficantes de muchos países, también empresarios grandes dedicados al lavado del dinero, grandes operadores logísticos en puertos y aeropuertos, como ocurre en España, Bélgica, Ámsterdam, Portugal, y en Latinoamérica, con los puertos del Caribe colombiano y del Pacífico", apuntó. Ese engranaje, añadió Cañizares, es una verdadera cadena global en donde unos compran pasta base en países productores, otros hacen el proceso de transformación en laboratorios, otros se encargan del transporte, otros de recibir y distribuir. Según se sabe, hay bandas criminales albanesas, italianas, inglesas, ecuatorianas, paraguayas invisibles, mexicanos y, por supuesto, colombianos.Trump y la narrativa de la "guerra contra el narco"El especialista colombiano reflexionó sobre las denuncias de Petro y la nueva avanzada de Estados Unidos que aprueba el uso de la fuerza militar para enfrentar supuestamente al narcotráfico en América del Sur. Para Cañizares, esto no es más que un recurso discursivo. "El tema de esta supuesta operación contra el narcotráfico no creo que apunte a nada más que a vender la idea de que los países latinoamericanos son responsables de la tragedia que vive Estados Unidos. Así como en los 60 usaron la lucha contra el comunismo, en las últimas décadas la lucha contra el narcotráfico ha sido la fachada para intervenir y justificar desastres humanitarios en múltiples países", acusó. Cañizares consideró además que cualquier acción unilateral contra Venezuela violaría la soberanía regional y la idea de una intervención sería devastadora. "Lo primero que hay que decir es que sería un verdadero desastre, una catástrofe. Para Colombia sería supremamente grave en el orden militar, político interno y en lo humanitario. El impacto en toda Latinoamérica y el Caribe sería catastrófico (...). Sería comenzar un conflicto que Estados Unidos sabría cuándo comienza, pero no cuándo termina. Latinoamérica ha demostrado que sabe resistir y que sabe levantarse. Muchos países no aceptarían jamás una intervención militar en Venezuela", indicó. El especialista explicó que dada las condiciones particulares de la frontera colombo-venezolana, una aventura militar por parte de Estados Unidos bajo cualquier pretexto podría incluso terminar en una derrota para Washington.

