Sheinbaum destaca relación con EEUU rumbo a su primer informe de Gobierno: "Hemos tenido retos, pero somos una nación libre"
Sheinbaum destaca relación con EEUU rumbo a su primer informe de Gobierno: "Hemos tenido retos, pero somos una nación libre"
En uno de sus 'spots' rumbo a su primer informe de Gobierno, la presidenta de México, Claudia Sheinbam, destacó "el reto" que ha sido la relación entre el país... 27.08.2025
Y es que, al igual que decenas de países alrededor del mundo, México ha sido blanco de imposiciones arancelarias a las mercancías que no entren en el Tratado de Libre Comercio entre México, EEUU y Canadá (T-MEC). A pesar de las tarifas impuestas al acero y al aluminio, el país latinoamericano se posicionó como el principal proveedor automotriz de Washington durante el primer semestre de 2025, al concentrar el 39,4% de las importaciones a la nación norteamericana. De acuerdo con datos del Departamento de Comercio de EEUU, México se colocó por encima de países como Japón, el cual registró 12,5% de las importaciones automotrices, seguido de Canadá (12,4%), y Corea del Sur (10,3%).Además, desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de EEUU, el Gobierno de Sheinbaum ha tenido que hacer frente a la recrudecida política migratoria del país vecino, que ha emprendido fuertes redadas para deportar a quienes no tengan una situación regular. Sheinbaum informó a finales de julio que un total de 75.000 personas de nacionalidad mexicana habían sido repatriadas desde el 20 de enero al séptimo mes del 2025. Otro tema álgido entre las naciones norteamericanas ha sido el tema de seguridad. Y es que, en su primer día de Gobierno, Trump designó a los cárteles del narcotráfico mexicanos como organizaciones terroristas. Ante dichas decisiones, Sheinbaum destacó que en México "nos coordinamos, pero nunca nos subordinamos". "Seguiremos defendiendo a todas y todos los mexicanos porque en México el pueblo manda", finalizó.
Sheinbaum destaca relación con EEUU rumbo a su primer informe de Gobierno: "Hemos tenido retos, pero somos una nación libre"

05:43 GMT 27.08.2025 (actualizado: 08:43 GMT 27.08.2025)
En uno de sus 'spots' rumbo a su primer informe de Gobierno, la presidenta de México, Claudia Sheinbam, destacó "el reto" que ha sido la relación entre el país latinoamericano y Estados Unidos.
"Este año hemos enfrentado retos, como todos los países, en la relación con Estados Unidos. En todo momento he tenido algo claro que nos ha permitido salir adelante: México es un país extraordinario y grandioso con una historia ejemplar. Somos una nación libre, independiente y soberana", sentenció la mandataria.
Y es que, al igual que decenas de países alrededor del mundo, México ha sido blanco de imposiciones arancelarias a las mercancías que no entren en el Tratado de Libre Comercio entre México, EEUU y Canadá (T-MEC).
A pesar de las tarifas impuestas al acero y al aluminio, el país latinoamericano se posicionó como el principal proveedor automotriz de Washington durante el primer semestre de 2025, al concentrar el 39,4% de las importaciones a la nación norteamericana. De acuerdo con datos del Departamento de Comercio de EEUU, México se colocó por encima de países como Japón, el cual registró 12,5% de las importaciones automotrices, seguido de Canadá (12,4%), y Corea del Sur (10,3%).
A casi un año de Gobierno, Sheinbaum mantiene altos niveles de aprobación - Sputnik Mundo, 1920, 26.08.2025
A casi un año de Gobierno, Sheinbaum mantiene altos niveles de aprobación
ayer, 02:02 GMT
Además, desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de EEUU, el Gobierno de Sheinbaum ha tenido que hacer frente a la recrudecida política migratoria del país vecino, que ha emprendido fuertes redadas para deportar a quienes no tengan una situación regular.
Sheinbaum informó a finales de julio que un total de 75.000 personas de nacionalidad mexicana habían sido repatriadas desde el 20 de enero al séptimo mes del 2025.
Otro tema álgido entre las naciones norteamericanas ha sido el tema de seguridad. Y es que, en su primer día de Gobierno, Trump designó a los cárteles del narcotráfico mexicanos como organizaciones terroristas.
Prevén que México aumente las exportaciones a EEUU gracias a su ventaja arancelaria - Sputnik Mundo, 1920, 20.08.2025
Prevén que México aumente las exportaciones a EEUU gracias a su ventaja arancelaria
20 de agosto, 06:03 GMT
Ante dichas decisiones, Sheinbaum destacó que en México "nos coordinamos, pero nunca nos subordinamos".
"Seguiremos defendiendo a todas y todos los mexicanos porque en México el pueblo manda", finalizó.
