https://noticiaslatam.lat/20250827/la-onu-pide-justicia-por-el-bombardeo-de-israel-a-hospital-de-gaza-que-mato-a-20-personas-1165850348.html

La ONU pide "justicia" por el bombardeo de Israel a hospital de Gaza que mató a 20 personas

La ONU pide "justicia" por el bombardeo de Israel a hospital de Gaza que mató a 20 personas

Sputnik Mundo

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha exigido que las investigaciones oficiales sobre los asesinatos en Gaza, incluido el doble atentado contra el... 27.08.2025, Sputnik Mundo

2025-08-27T00:03+0000

2025-08-27T00:03+0000

2025-08-27T00:24+0000

internacional

al jazeera

onu

reuters

associated press (ap)

israel

franja de gaza

política

antonio guterres

seguridad

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/1a/1165842539_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_00bb9ef9c122012cda44c170feeec398.jpg

El funcionario añadió que el alto número de periodistas asesinados en Gaza desde el 7 de octubre del 2023, que según varias asociaciones superan hasta la fecha las 240 víctimas, planteaba "numerosas dudas sobre los ataques contra los trabajadores de los medios de comunicación" por parte del estado hebreo, que suele justificar estas acciones argumentando que los periodistas asesinados fueron eliminados por error o afirmando sin evidencias que éstos colaboraban con Hamás.Horas antes, el secretario general de la ONU, António Guterres, condenó "enérgicamente" el doble ataque y solicitó una "investigación pronta e imparcial sobre estos asesinatos".Guterres declaró que este incidente pone de manifiesto los "riesgos extremos que enfrentan el personal médico y los periodistas al realizar su labor vital en medio de este brutal conflicto", y agregó que deben ser "respetados y protegidos en todo momento" conforme al derecho internacional humanitario.El ataque de Israel contra el hospital Nasser se saldó, según los últimos datos del Ministerio de Salud de Gaza, con 20 muertos, entre pacientes y personal. La cifra también incluye a cinco periodistas de medios como Reuters, Associated Press y Al Jazeera, así como a trabajadores de prensa independientes.

https://noticiaslatam.lat/20250826/1165842442.html

israel

franja de gaza

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

al jazeera, onu, reuters, associated press (ap), israel, franja de gaza, política, antonio guterres, seguridad