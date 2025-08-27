Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20250827/la-onu-pide-justicia-por-el-bombardeo-de-israel-a-hospital-de-gaza-que-mato-a-20-personas-1165850348.html
La ONU pide "justicia" por el bombardeo de Israel a hospital de Gaza que mató a 20 personas
La ONU pide "justicia" por el bombardeo de Israel a hospital de Gaza que mató a 20 personas
Sputnik Mundo
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha exigido que las investigaciones oficiales sobre los asesinatos en Gaza, incluido el doble atentado contra el... 27.08.2025, Sputnik Mundo
2025-08-27T00:03+0000
2025-08-27T00:24+0000
internacional
al jazeera
onu
reuters
associated press (ap)
israel
franja de gaza
política
antonio guterres
seguridad
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/1a/1165842539_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_00bb9ef9c122012cda44c170feeec398.jpg
El funcionario añadió que el alto número de periodistas asesinados en Gaza desde el 7 de octubre del 2023, que según varias asociaciones superan hasta la fecha las 240 víctimas, planteaba "numerosas dudas sobre los ataques contra los trabajadores de los medios de comunicación" por parte del estado hebreo, que suele justificar estas acciones argumentando que los periodistas asesinados fueron eliminados por error o afirmando sin evidencias que éstos colaboraban con Hamás.Horas antes, el secretario general de la ONU, António Guterres, condenó "enérgicamente" el doble ataque y solicitó una "investigación pronta e imparcial sobre estos asesinatos".Guterres declaró que este incidente pone de manifiesto los "riesgos extremos que enfrentan el personal médico y los periodistas al realizar su labor vital en medio de este brutal conflicto", y agregó que deben ser "respetados y protegidos en todo momento" conforme al derecho internacional humanitario.El ataque de Israel contra el hospital Nasser se saldó, según los últimos datos del Ministerio de Salud de Gaza, con 20 muertos, entre pacientes y personal. La cifra también incluye a cinco periodistas de medios como Reuters, Associated Press y Al Jazeera, así como a trabajadores de prensa independientes.
https://noticiaslatam.lat/20250826/1165842442.html
israel
franja de gaza
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/1a/1165842539_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_aa068d9478085af3f04c4f6d1807ea82.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
al jazeera, onu, reuters, associated press (ap), israel, franja de gaza, política, antonio guterres, seguridad
al jazeera, onu, reuters, associated press (ap), israel, franja de gaza, política, antonio guterres, seguridad

La ONU pide "justicia" por el bombardeo de Israel a hospital de Gaza que mató a 20 personas

00:03 GMT 27.08.2025 (actualizado: 00:24 GMT 27.08.2025)
© AP Photo / Jehad AlshrafiLa Franja de Gaza
La Franja de Gaza - Sputnik Mundo, 1920, 27.08.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafi
Síguenos en
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha exigido que las investigaciones oficiales sobre los asesinatos en Gaza, incluido el doble atentado contra el hospital Nasser del pasado 25 de agosto y que causó la muerte de 20 personas, entre ellas cinco periodistas, "den resultados y garanticen la rendición de cuentas".
"Es necesario que haya justicia”, declaró Thameen Al-Kheetan, portavoz de la oficina de derechos humanos de la ONU, a la prensa este 26 de agosto en la ciudad suiza de Ginebra, una de las sedes del organismo internacional.
El funcionario añadió que el alto número de periodistas asesinados en Gaza desde el 7 de octubre del 2023, que según varias asociaciones superan hasta la fecha las 240 víctimas, planteaba "numerosas dudas sobre los ataques contra los trabajadores de los medios de comunicación" por parte del estado hebreo, que suele justificar estas acciones argumentando que los periodistas asesinados fueron eliminados por error o afirmando sin evidencias que éstos colaboraban con Hamás.
Horas antes, el secretario general de la ONU, António Guterres, condenó "enérgicamente" el doble ataque y solicitó una "investigación pronta e imparcial sobre estos asesinatos".
Que la ayuda llegue a quienes la necesitan: Moscú insta a Israel a evitar el deterioro de la situación humanitaria en la Franja de Gaza - Sputnik Mundo, 1920, 26.08.2025
"Que la ayuda llegue a quienes la necesitan": Moscú insta a Israel a evitar el deterioro de la situación humanitaria en la Franja de Gaza
ayer, 09:01 GMT
Guterres declaró que este incidente pone de manifiesto los "riesgos extremos que enfrentan el personal médico y los periodistas al realizar su labor vital en medio de este brutal conflicto", y agregó que deben ser "respetados y protegidos en todo momento" conforme al derecho internacional humanitario.

El ataque de Israel contra el hospital Nasser se saldó, según los últimos datos del Ministerio de Salud de Gaza, con 20 muertos, entre pacientes y personal. La cifra también incluye a cinco periodistas de medios como Reuters, Associated Press y Al Jazeera, así como a trabajadores de prensa independientes.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала