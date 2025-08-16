Mundo
Así opera la célula israelí encargada de vincular a periodistas palestinos con Hamás
Un escuadrón secreto de inteligencia del Ejército ha recorrido la Franja de Gaza en busca de elementos que permitan reforzar la propaganda israelí y, de esa... 16.08.2025
📰 conflicto palestino-israelí
hamás
palestina
franja de gaza
israel
fuerzas de defensa de israel (fdi)
periodistas
genocidio
al jazeera
Según tres expertos de inteligencia que habrían confirmado la existencia de la unidad, la denominada "Célula de Legitimación" tiene la tarea de recopilar información que permita reforzar la imagen de Israel en la prensa internacional. Creado después del ataque del 7 de octubre de 2023, el escuadrón ha buscado información sobre el supuesto uso de escuelas y hospitales por parte de la resistencia palestina para fines militares, así como de lanzamientos de cohetes. También tiene la misión de identificar a periodistas con sede en Gaza, que puedan ser presentados como agentes encubiertos de Hamás. Lo anterior, indicaron las fuentes, se trata de un esfuerzo israelí por mitigar la indignación mundial por el asesinato de comunicadores por parte de Tel Aviv.En ese sentido, la motivación de la Célula de Legitimación no es la seguridad, sino las relaciones públicas. Otra de las fuentes señaló que, con frecuencia, la cúpula política israelí era la que dictaba en qué áreas de inteligencia debía centrarse la unidad. Además, aseguró que la información recopilada se comparte regularmente a EEUU a través de canales directos. "El equipo recopilaba regularmente información que podía utilizarse para la hasbará [propaganda], por ejemplo, un arsenal de armas de Hamás en una escuela, cualquier cosa que pudiera reforzar la legitimidad internacional de Israel para seguir luchando", dijo. Incluso, la célula habría trabajado en la consecución de pruebas que vincularan a la policía de Gaza con el ataque del 7 de octubre de hace dos años y justificar así su persecución y desmantelamiento. Dos de las fuentes, además, relataron que, al menos en una ocasión, la Célula de Legitimación tergiversó la información de inteligencia para presentar falsamente a un periodista como integrante de Hamás. "Se apresuraron a etiquetarlo como objetivo, como terrorista, a decir que estaba bien atacarlo. Decían: 'de día es periodista, de noche es combatiente de pelotón. Todos estaban entusiasmados. Pero hubo una serie de errores y atajos", recuerda la personas consultada."Al final, se dieron cuenta de que realmente era periodista", añadió. El fin de semana pasado, Israel asesinó en un ataque aéreo a seis periodistas de la cadena catarí Al Jazeera mientras se encontraban en su tienda. Antes de su muerte, uno de los periodistas fallecidos —Anas Sharif— se había dirigido al Sindicato de Periodistas de Palestina para denunciar amenazas de muerte por parte de las FFAA de Israel.De acuerdo con el reportaje de Yuval Abraham, Sharif identificó un vínculo entre la guerra mediática de Israel y la militar y, menos de un mes después, fue asesinado. El Ejército, por su parte, justificó el asesinato presentando información desclasificada sobre su presunta membresía en Hamás.
palestina
franja de gaza
israel
Así opera la célula israelí encargada de vincular a periodistas palestinos con Hamás

07:32 GMT 16.08.2025
Palestinos rezan ante los cuerpos de periodistas, incluidos los corresponsales de Al Jazeera Anas al-Sharif y Mohamed Qreiqeh, quienes fueron asesinados por Israel mediante un ataque aéreo
Palestinos rezan ante los cuerpos de periodistas, incluidos los corresponsales de Al Jazeera Anas al-Sharif y Mohamed Qreiqeh, quienes fueron asesinados por Israel mediante un ataque aéreo - Sputnik Mundo, 1920, 16.08.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafi
Síguenos en
Un escuadrón secreto de inteligencia del Ejército ha recorrido la Franja de Gaza en busca de elementos que permitan reforzar la propaganda israelí y, de esa manera, justificar el asesinato de periodistas palestinos, de acuerdo con un reportaje del coautor de 'No other land', Yuval Abraham, que cita fuentes de inteligencia.
Según tres expertos de inteligencia que habrían confirmado la existencia de la unidad, la denominada "Célula de Legitimación" tiene la tarea de recopilar información que permita reforzar la imagen de Israel en la prensa internacional.
Creado después del ataque del 7 de octubre de 2023, el escuadrón ha buscado información sobre el supuesto uso de escuelas y hospitales por parte de la resistencia palestina para fines militares, así como de lanzamientos de cohetes. También tiene la misión de identificar a periodistas con sede en Gaza, que puedan ser presentados como agentes encubiertos de Hamás.
Lo anterior, indicaron las fuentes, se trata de un esfuerzo israelí por mitigar la indignación mundial por el asesinato de comunicadores por parte de Tel Aviv.
En ese sentido, la motivación de la Célula de Legitimación no es la seguridad, sino las relaciones públicas.

"Si los medios globales hablan de que Israel está asesinando a periodistas inocentes, inmediatamente se busca a un periodista que no sea tan inocente, como si eso, de alguna manera, hiciera aceptable matar a los otros 20", afirmó una de las personas consultadas.

Otra de las fuentes señaló que, con frecuencia, la cúpula política israelí era la que dictaba en qué áreas de inteligencia debía centrarse la unidad. Además, aseguró que la información recopilada se comparte regularmente a EEUU a través de canales directos.
"El equipo recopilaba regularmente información que podía utilizarse para la hasbará [propaganda], por ejemplo, un arsenal de armas de Hamás en una escuela, cualquier cosa que pudiera reforzar la legitimidad internacional de Israel para seguir luchando", dijo.

"La idea era permitir que los militares operaran sin presión, para que países como Estados Unidos no dejaran de suministrar armas", añadió.

Incluso, la célula habría trabajado en la consecución de pruebas que vincularan a la policía de Gaza con el ataque del 7 de octubre de hace dos años y justificar así su persecución y desmantelamiento.
Dos de las fuentes, además, relataron que, al menos en una ocasión, la Célula de Legitimación tergiversó la información de inteligencia para presentar falsamente a un periodista como integrante de Hamás.
"Se apresuraron a etiquetarlo como objetivo, como terrorista, a decir que estaba bien atacarlo. Decían: 'de día es periodista, de noche es combatiente de pelotón. Todos estaban entusiasmados. Pero hubo una serie de errores y atajos", recuerda la personas consultada.
"Al final, se dieron cuenta de que realmente era periodista", añadió.
El fin de semana pasado, Israel asesinó en un ataque aéreo a seis periodistas de la cadena catarí Al Jazeera mientras se encontraban en su tienda.
Antes de su muerte, uno de los periodistas fallecidos —Anas Sharif— se había dirigido al Sindicato de Periodistas de Palestina para denunciar amenazas de muerte por parte de las FFAA de Israel.
De acuerdo con el reportaje de Yuval Abraham, Sharif identificó un vínculo entre la guerra mediática de Israel y la militar y, menos de un mes después, fue asesinado. El Ejército, por su parte, justificó el asesinato presentando información desclasificada sobre su presunta membresía en Hamás.
