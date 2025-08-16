https://noticiaslatam.lat/20250816/asi-opera-la-celula-israeli-encargada-de-vincular-a-periodistas-palestinos-con-hamas-1165487018.html

Así opera la célula israelí encargada de vincular a periodistas palestinos con Hamás

Sputnik Mundo

Un escuadrón secreto de inteligencia del Ejército ha recorrido la Franja de Gaza en busca de elementos que permitan reforzar la propaganda israelí y, de esa... 16.08.2025, Sputnik Mundo

Según tres expertos de inteligencia que habrían confirmado la existencia de la unidad, la denominada "Célula de Legitimación" tiene la tarea de recopilar información que permita reforzar la imagen de Israel en la prensa internacional. Creado después del ataque del 7 de octubre de 2023, el escuadrón ha buscado información sobre el supuesto uso de escuelas y hospitales por parte de la resistencia palestina para fines militares, así como de lanzamientos de cohetes. También tiene la misión de identificar a periodistas con sede en Gaza, que puedan ser presentados como agentes encubiertos de Hamás. Lo anterior, indicaron las fuentes, se trata de un esfuerzo israelí por mitigar la indignación mundial por el asesinato de comunicadores por parte de Tel Aviv.En ese sentido, la motivación de la Célula de Legitimación no es la seguridad, sino las relaciones públicas. Otra de las fuentes señaló que, con frecuencia, la cúpula política israelí era la que dictaba en qué áreas de inteligencia debía centrarse la unidad. Además, aseguró que la información recopilada se comparte regularmente a EEUU a través de canales directos. "El equipo recopilaba regularmente información que podía utilizarse para la hasbará [propaganda], por ejemplo, un arsenal de armas de Hamás en una escuela, cualquier cosa que pudiera reforzar la legitimidad internacional de Israel para seguir luchando", dijo. Incluso, la célula habría trabajado en la consecución de pruebas que vincularan a la policía de Gaza con el ataque del 7 de octubre de hace dos años y justificar así su persecución y desmantelamiento. Dos de las fuentes, además, relataron que, al menos en una ocasión, la Célula de Legitimación tergiversó la información de inteligencia para presentar falsamente a un periodista como integrante de Hamás. "Se apresuraron a etiquetarlo como objetivo, como terrorista, a decir que estaba bien atacarlo. Decían: 'de día es periodista, de noche es combatiente de pelotón. Todos estaban entusiasmados. Pero hubo una serie de errores y atajos", recuerda la personas consultada."Al final, se dieron cuenta de que realmente era periodista", añadió. El fin de semana pasado, Israel asesinó en un ataque aéreo a seis periodistas de la cadena catarí Al Jazeera mientras se encontraban en su tienda. Antes de su muerte, uno de los periodistas fallecidos —Anas Sharif— se había dirigido al Sindicato de Periodistas de Palestina para denunciar amenazas de muerte por parte de las FFAA de Israel.De acuerdo con el reportaje de Yuval Abraham, Sharif identificó un vínculo entre la guerra mediática de Israel y la militar y, menos de un mes después, fue asesinado. El Ejército, por su parte, justificó el asesinato presentando información desclasificada sobre su presunta membresía en Hamás.

