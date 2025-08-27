La confianza del consumidor en EEUU cae por preocupaciones laborales

Según el informe publicado por el centro de estudios The Conference Board, la confianza del consumidor cayó a 97,4 unidades, lo que representa una disminución significativa desde las 98,7 unidades registradas en julio. Este retroceso, aunque menos pronunciado de lo que anticipaban los economistas —quienes proyectaban una caída a 96,2—, subraya un cambio a la baja en la percepción de la población sobre su situación económica actual y el estado general de las finanzas del país.El principal motivo detrás de esta baja en la confianza, de acuerdo al documento, se atribuye a una creciente preocupación entre los estadounidenses por la salud del mercado laboral en EEUU. El informe advierte que la valoración de los consumidores sobre la disponibilidad de empleo ha disminuido por octavo mes consecutivo, reflejando un temor persistente sobre la seguridad en el trabajo y las potenciales oportunidades de encontrar nuevas fuentes de ingreso. Además, de acuerdo al informe, las malas perspectivas se extienden más allá de la actual coyuntura, ya que las esperanzas sobre la disponibilidad de empleo en el futuro aumentaron y el optimismo sobre los ingresos futuros disminuyó. Este escenario de incertidumbre suele traducirse, históricamente, en una mayor cautela en los hábitos de consumo.
