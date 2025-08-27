Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20250827/la-confianza-del-consumidor-en-eeuu-cae-por-preocupaciones-laborales-1165852490.html
La confianza del consumidor en EEUU cae por preocupaciones laborales
La confianza del consumidor en EEUU cae por preocupaciones laborales
Sputnik Mundo
El indicador registró un notable descenso durante el mes de agosto, una señal de creciente pesimismo entre los hogares con respecto a su situación económica y... 27.08.2025, Sputnik Mundo
2025-08-27T02:54+0000
2025-08-27T02:54+0000
internacional
eeuu
📈 mercados y finanzas
crisis social
donald trump
gobierno de estados unidos
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/0d/1165422840_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_0b3c50e4ec573b1c818a90bd825ef0fe.jpg
Según el informe publicado por el centro de estudios The Conference Board, la confianza del consumidor cayó a 97,4 unidades, lo que representa una disminución significativa desde las 98,7 unidades registradas en julio. Este retroceso, aunque menos pronunciado de lo que anticipaban los economistas —quienes proyectaban una caída a 96,2—, subraya un cambio a la baja en la percepción de la población sobre su situación económica actual y el estado general de las finanzas del país.El principal motivo detrás de esta baja en la confianza, de acuerdo al documento, se atribuye a una creciente preocupación entre los estadounidenses por la salud del mercado laboral en EEUU. El informe advierte que la valoración de los consumidores sobre la disponibilidad de empleo ha disminuido por octavo mes consecutivo, reflejando un temor persistente sobre la seguridad en el trabajo y las potenciales oportunidades de encontrar nuevas fuentes de ingreso. Además, de acuerdo al informe, las malas perspectivas se extienden más allá de la actual coyuntura, ya que las esperanzas sobre la disponibilidad de empleo en el futuro aumentaron y el optimismo sobre los ingresos futuros disminuyó. Este escenario de incertidumbre suele traducirse, históricamente, en una mayor cautela en los hábitos de consumo.
eeuu
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/0d/1165422840_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_e8e63ce37a5957e726baf90bf8a1ce1d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
eeuu, 📈 mercados y finanzas, crisis social, donald trump, gobierno de estados unidos
eeuu, 📈 mercados y finanzas, crisis social, donald trump, gobierno de estados unidos

La confianza del consumidor en EEUU cae por preocupaciones laborales

02:54 GMT 27.08.2025
© telegram SputnikMundo / Acceder al contenido multimediaDeuda pública de EEUU alcanza nuevo récord: supera los 37 billones de dólares
Deuda pública de EEUU alcanza nuevo récord: supera los 37 billones de dólares - Sputnik Mundo, 1920, 27.08.2025
© telegram SputnikMundo
/
Acceder al contenido multimedia
Síguenos en
El indicador registró un notable descenso durante el mes de agosto, una señal de creciente pesimismo entre los hogares con respecto a su situación económica y las malas perspectivas del mercado laboral, en un contexto marcado por la incertidumbre a causa de la política arancelaria impulsada por Washington.
Según el informe publicado por el centro de estudios The Conference Board, la confianza del consumidor cayó a 97,4 unidades, lo que representa una disminución significativa desde las 98,7 unidades registradas en julio.
Este retroceso, aunque menos pronunciado de lo que anticipaban los economistas —quienes proyectaban una caída a 96,2—, subraya un cambio a la baja en la percepción de la población sobre su situación económica actual y el estado general de las finanzas del país.
El principal motivo detrás de esta baja en la confianza, de acuerdo al documento, se atribuye a una creciente preocupación entre los estadounidenses por la salud del mercado laboral en EEUU.
El informe advierte que la valoración de los consumidores sobre la disponibilidad de empleo ha disminuido por octavo mes consecutivo, reflejando un temor persistente sobre la seguridad en el trabajo y las potenciales oportunidades de encontrar nuevas fuentes de ingreso.
Además, de acuerdo al informe, las malas perspectivas se extienden más allá de la actual coyuntura, ya que las esperanzas sobre la disponibilidad de empleo en el futuro aumentaron y el optimismo sobre los ingresos futuros disminuyó. Este escenario de incertidumbre suele traducirse, históricamente, en una mayor cautela en los hábitos de consumo.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала