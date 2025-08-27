Correos de México suspende envíos a EEUU por tarifas de Trump

En este sentido, México se suma a una lista de países que incluyen a Alemania, Australia, Canadá, Japón y Nueva Zelandia, los cuales también han suspendido sus servicios postales a Estados Unidos", detalla el comunicado emitido por la Cancillería mexicana. De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores México continúa el diálogo con autoridades de EEUU, así como con organismos postales internacionales, con el fin de definir mecanismos que permitan reanudar los servicios de manera ordenada.
El servicio postal mexicano suspenderá temporalmente los envíos hacia Estados Unidos debido a que a partir del 29 de agosto EEUU cobrará impuestos a todos los paquetes recibidos de cualquier país del mundo y con independencia del valor de las mercancía.
"Por este motivo, Correos de México suspenderá de manera temporal los envíos postales y de paquetería a Estados Unidos a partir del 27 de agosto de 2025, en tanto se definen los nuevos procesos operativos.
En este sentido, México se suma a una lista de países que incluyen a Alemania, Australia, Canadá, Japón y Nueva Zelandia, los cuales también han suspendido sus servicios postales a Estados Unidos", detalla el comunicado emitido por la Cancillería mexicana.
De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores México continúa el diálogo con autoridades de EEUU, así como con organismos postales internacionales, con el fin de definir mecanismos que permitan reanudar los servicios de manera ordenada.
