Sheinbaum: la DEA puso "en el mismo nivel" al exsecretario de Seguridad de Calderón que a un narco
© Foto : Gabriel Monroy / Gobierno de MéxicoLa presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
© Foto : Gabriel Monroy / Gobierno de México
Síguenos en
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum destacó el hecho de que la Administración de Control de Drogas de EEUU (DEA, por sus siglas en inglés) haya equiparado a Genaro García Luna con jefes criminales del narcotráfico.
"El director de la DEA pone en el mismo nivel a dos conocidos capos de la droga y al que fue secretario de seguridad de Calderón", dijo la mandataria, luego de que el narcotraficante Ismael Mayo Zambada se declarara culpable de haber dirigido al cártel de Sinaloa ante un tribunal de Nueva York.
García Luna —quien fue la mano derecha del expresidente mexicano Felipe Calderón (2006-2012)— se encuentra preso actualmente en EEUU, cumpliendo una sentencia de 38 años por delitos relacionados con el crimen organizado, específicamente por haber recibido sobornos del ahora fragmentado cártel de Sinaloa, que durante años traficó miles de toneladas de drogas a territorio estadounidense, según Washington.
🇲🇽🗣 La DEA puso "en el mismo nivel" al exsecretario de Seguridad de Calderón que a los capos de la droga, dice Sheinbaum— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) August 26, 2025
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum destacó el hecho de que la Administración de Control de Drogas de EEUU (DEA, por sus siglas en inglés) haya… pic.twitter.com/81T7zkOjrF
ExpandirMinimizar
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.