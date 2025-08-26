https://noticiaslatam.lat/20250826/sheinbaum-la-dea-puso-en-el-mismo-nivel-al-exsecretario-de-seguridad-de-calderon-que-a-un-narco-1165849743.html

Sheinbaum: la DEA puso "en el mismo nivel" al exsecretario de Seguridad de Calderón que a un narco

Sheinbaum: la DEA puso "en el mismo nivel" al exsecretario de Seguridad de Calderón que a un narco

Sputnik Mundo

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum destacó el hecho de que la Administración de Control de Drogas de EEUU (DEA, por sus siglas en inglés) haya equiparado... 26.08.2025, Sputnik Mundo

2025-08-26T22:38+0000

2025-08-26T22:38+0000

2025-08-26T22:38+0000

américa latina

claudia sheinbaum

felipe calderón

genaro garcía luna

eeuu

dea

méxico

narcotráfico

crimen organizado

cartel de sinaloa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/03/0a/1161504312_59:222:1441:1000_1920x0_80_0_0_4d03be0254bdadaa58f3396ba3a3cee0.jpg

"El director de la DEA pone en el mismo nivel a dos conocidos capos de la droga y al que fue secretario de seguridad de Calderón", dijo la mandataria, luego de que el narcotraficante Ismael Mayo Zambada se declarara culpable de haber dirigido al cártel de Sinaloa ante un tribunal de Nueva York. García Luna —quien fue la mano derecha del expresidente mexicano Felipe Calderón (2006-2012)— se encuentra preso actualmente en EEUU, cumpliendo una sentencia de 38 años por delitos relacionados con el crimen organizado, específicamente por haber recibido sobornos del ahora fragmentado cártel de Sinaloa, que durante años traficó miles de toneladas de drogas a territorio estadounidense, según Washington.

eeuu

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

claudia sheinbaum, felipe calderón, genaro garcía luna, eeuu, dea, méxico, narcotráfico, crimen organizado, cartel de sinaloa