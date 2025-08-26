Mundo
Sheinbaum: la DEA puso "en el mismo nivel" al exsecretario de Seguridad de Calderón que a un narco
Sheinbaum: la DEA puso "en el mismo nivel" al exsecretario de Seguridad de Calderón que a un narco
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum destacó el hecho de que la Administración de Control de Drogas de EEUU (DEA, por sus siglas en inglés) haya equiparado... 26.08.2025, Sputnik Mundo
"El director de la DEA pone en el mismo nivel a dos conocidos capos de la droga y al que fue secretario de seguridad de Calderón", dijo la mandataria, luego de que el narcotraficante Ismael Mayo Zambada se declarara culpable de haber dirigido al cártel de Sinaloa ante un tribunal de Nueva York. García Luna —quien fue la mano derecha del expresidente mexicano Felipe Calderón (2006-2012)— se encuentra preso actualmente en EEUU, cumpliendo una sentencia de 38 años por delitos relacionados con el crimen organizado, específicamente por haber recibido sobornos del ahora fragmentado cártel de Sinaloa, que durante años traficó miles de toneladas de drogas a territorio estadounidense, según Washington.
claudia sheinbaum, felipe calderón, genaro garcía luna, eeuu, dea, méxico, narcotráfico, crimen organizado, cartel de sinaloa
claudia sheinbaum, felipe calderón, genaro garcía luna, eeuu, dea, méxico, narcotráfico, crimen organizado, cartel de sinaloa

Sheinbaum: la DEA puso "en el mismo nivel" al exsecretario de Seguridad de Calderón que a un narco

22:38 GMT 26.08.2025
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum. - Sputnik Mundo, 1920, 26.08.2025
© Foto : Gabriel Monroy / Gobierno de México
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum destacó el hecho de que la Administración de Control de Drogas de EEUU (DEA, por sus siglas en inglés) haya equiparado a Genaro García Luna con jefes criminales del narcotráfico.
"El director de la DEA pone en el mismo nivel a dos conocidos capos de la droga y al que fue secretario de seguridad de Calderón", dijo la mandataria, luego de que el narcotraficante Ismael Mayo Zambada se declarara culpable de haber dirigido al cártel de Sinaloa ante un tribunal de Nueva York.
García Luna —quien fue la mano derecha del expresidente mexicano Felipe Calderón (2006-2012)— se encuentra preso actualmente en EEUU, cumpliendo una sentencia de 38 años por delitos relacionados con el crimen organizado, específicamente por haber recibido sobornos del ahora fragmentado cártel de Sinaloa, que durante años traficó miles de toneladas de drogas a territorio estadounidense, según Washington.
