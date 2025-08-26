Los ingresos arancelarios podrían superar los $500.000 millones en EEUU

"Tuvimos un salto sustancial de julio a agosto, y creo que vamos a ver un salto mayor de agosto a septiembre", comentó el funcionario. En marzo pasado, Peter Navarro, asesor comercial de la Casa Blanca, prometió que Washington recaudaría unos 600.000 millones de dólares anuales por concepto de ingresos arancelarios. La noticia fue tomada con buenos ojos por los analistas, luego de que la Oficina Presupuestaria del Congreso de EEUU (CBO) estimara que la recién aprobada ley presupuestal y fiscal de Trump aumentaría la deuda nacional de EEUU en 3,4 billones de dólares durante los próximos 10 años.
La política comercial del presidente Donald Trump se encamina a cumplir sus objetivos inicialmente planteados, gracias a una alza considerable en los ingresos arancelarios entre julio y agosto, informó el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
"Tuvimos un salto sustancial de julio a agosto, y creo que vamos a ver un salto mayor de agosto a septiembre", comentó el funcionario.
"Así que creo que podríamos estar en camino de superar con creces los 500.000 millones de dólares, e incluso alcanzar el billón de dólares. Este Gobierno, su Gobierno, ha logrado reducir significativamente el déficit presupuestario", agregó.
En marzo pasado, Peter Navarro, asesor comercial de la Casa Blanca, prometió que Washington recaudaría unos 600.000 millones de dólares anuales por concepto de ingresos arancelarios.
La noticia fue tomada con buenos ojos por los analistas, luego de que la Oficina Presupuestaria del Congreso de EEUU (CBO) estimara que la recién aprobada ley presupuestal y fiscal de Trump aumentaría la deuda nacional de EEUU en 3,4 billones de dólares durante los próximos 10 años.
