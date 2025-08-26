Mundo
Economía (imagen referencial) - Sputnik Mundo, 1920
Economía
Sputnik te explica procesos económicos complejos en palabras simples.
https://noticiaslatam.lat/20250826/los-ingresos-arancelarios-podrian-superar-los-500000-millones-en-eeuu-1165849254.html
Los ingresos arancelarios podrían superar los $500.000 millones en EEUU
Los ingresos arancelarios podrían superar los $500.000 millones en EEUU
Sputnik Mundo
La política comercial del presidente Donald Trump se encamina a cumplir sus objetivos inicialmente planteados, gracias a una alza considerable en los ingresos... 26.08.2025, Sputnik Mundo
2025-08-26T22:26+0000
2025-08-26T22:26+0000
economía
eeuu
peter navarro
scott bessent
donald trump
aranceles
departamento del tesoro de eeuu
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/08/06/1156655911_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_acd90fadd1f8df7d4be1815c3e330871.jpg
"Tuvimos un salto sustancial de julio a agosto, y creo que vamos a ver un salto mayor de agosto a septiembre", comentó el funcionario. En marzo pasado, Peter Navarro, asesor comercial de la Casa Blanca, prometió que Washington recaudaría unos 600.000 millones de dólares anuales por concepto de ingresos arancelarios. La noticia fue tomada con buenos ojos por los analistas, luego de que la Oficina Presupuestaria del Congreso de EEUU (CBO) estimara que la recién aprobada ley presupuestal y fiscal de Trump aumentaría la deuda nacional de EEUU en 3,4 billones de dólares durante los próximos 10 años.
eeuu
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/08/06/1156655911_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bc7bca4a45b6d2db88398e2db2ef215b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
eeuu, peter navarro, scott bessent, donald trump, aranceles, departamento del tesoro de eeuu
eeuu, peter navarro, scott bessent, donald trump, aranceles, departamento del tesoro de eeuu

Los ingresos arancelarios podrían superar los $500.000 millones en EEUU

22:26 GMT 26.08.2025
CC0 / Unsplash / Dólares (imagen referencial)
Dólares (imagen referencial) - Sputnik Mundo, 1920, 26.08.2025
CC0 / Unsplash /
Síguenos en
La política comercial del presidente Donald Trump se encamina a cumplir sus objetivos inicialmente planteados, gracias a una alza considerable en los ingresos arancelarios entre julio y agosto, informó el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
"Tuvimos un salto sustancial de julio a agosto, y creo que vamos a ver un salto mayor de agosto a septiembre", comentó el funcionario.

"Así que creo que podríamos estar en camino de superar con creces los 500.000 millones de dólares, e incluso alcanzar el billón de dólares. Este Gobierno, su Gobierno, ha logrado reducir significativamente el déficit presupuestario", agregó.

En marzo pasado, Peter Navarro, asesor comercial de la Casa Blanca, prometió que Washington recaudaría unos 600.000 millones de dólares anuales por concepto de ingresos arancelarios.
La noticia fue tomada con buenos ojos por los analistas, luego de que la Oficina Presupuestaria del Congreso de EEUU (CBO) estimara que la recién aprobada ley presupuestal y fiscal de Trump aumentaría la deuda nacional de EEUU en 3,4 billones de dólares durante los próximos 10 años.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала