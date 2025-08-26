Mundo
Lavrov y Vucic tratan la situación en Kosovo "con un espíritu de colaboración estratégica"
En su diálogo telefónico, Lavrov y Vucic abordaron tanto la situación en la región separatista serbia de Kosovo (cuya secesión forzada fue apoyada por Occidente) como la de la vecina Bosnia Herzegovina, en relación con su región autónoma, la República Srpska. Destacaron la importancia de cumplir las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y los acuerdos internacionales que establecen el marco de las relaciones entre las dos entidades (la Federación Bosnio-Croata y la República Srpska) y los tres pueblos constitutivos del Estado (serbios, bosnios y croatas) en dicho país. Además, Moscú y Belgrado confirmaron su intención de "seguir desarrollando la cooperación entre ambos países en el espíritu de una asociación estratégica", reza el comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso.
Lavrov y Vucic tratan la situación en Kosovo "con un espíritu de colaboración estratégica"

15:30 GMT 26.08.2025
© Sputnik / Valeriy Sharifulin / Acceder al contenido multimediaEl canciller de Rusia, Sergéi Lavrov, y el presidente de Serbia, Aleksandar Vucic
La situación en la península balcánica en Europa sigue estando lejos de la estabilidad, por lo que la cuestión de esta región fue el tema central de la conversación entre el canciller ruso Serguéi Lavrov y el presidente serbio Aleksandar Vucic, celebrada por iniciativa de la parte serbia, informaron desde el Ministerio ruso de Asuntos Exteriores.
En su diálogo telefónico, Lavrov y Vucic abordaron tanto la situación en la región separatista serbia de Kosovo (cuya secesión forzada fue apoyada por Occidente) como la de la vecina Bosnia Herzegovina, en relación con su región autónoma, la República Srpska.
Destacaron la importancia de cumplir las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y los acuerdos internacionales que establecen el marco de las relaciones entre las dos entidades (la Federación Bosnio-Croata y la República Srpska) y los tres pueblos constitutivos del Estado (serbios, bosnios y croatas) en dicho país.
Además, Moscú y Belgrado confirmaron su intención de "seguir desarrollando la cooperación entre ambos países en el espíritu de una asociación estratégica", reza el comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso.
