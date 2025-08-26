https://noticiaslatam.lat/20250826/la-crisis-de-las-personas-sin-hogar-expone-el-profundo-malestar-social-y-la-inequidad-de-eeuu-1165833948.html

La crisis de las personas sin hogar "expone el profundo malestar social y la inequidad de EEUU"

La crisis de las personas sin hogar "expone el profundo malestar social y la inequidad de EEUU"

26.08.2025

El articulo tiene como punto de partida el renovado interés mediático sobre el tema de la inseguridad en algunas de las principales ciudades de EEUU, luego de que el presidente Donald Trump enviara tropas militares a patrullar las calles de la propia capital del país, Washington D.C., y advirtiera que esta estrategia podría continuar en Chicago, Maryland y San Francisco, entre otras metrópolis gobernadas por el opositor Partido Demócrata, argumentando que se trata de una medida necesaria por el aumento imparable de los homicidios, el delito y el número de personas viviendo en la vía pública.Esta situación, apunta el Global Times, no solo exhibe la creciente división política dentro de Estados Unidos, sino que también puso al descubierto el profundo problema de la desigualdad económica en la sociedad del país norteamericano, reflejando así el fracaso sistémico del modelo estadounidense a la hora de abordar los problemas sociales, incluida la crisis de las personas sin hogar.Según el último informe anual sobre personas sin hogar publicado por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EEUU, en 2024, el número de personas sin hogar alcanzó el nivel más alto desde que comenzaron a registrarse las encuestas. Durante la última década, el número de personas sin hogar ha aumentado invariablemente todos los años en el país norteamericano, según las propias cifras oficiales, con los últimos dos años contabilizados (2023 y 2024) reflejando un salto del 12 y el 18,1% respectivamente.En ese sentido, el diario recuerda que el pasado 17 de agosto, la Oficina de Información del Consejo de Estado de China publicó un informe sobre las violaciones de derechos humanos en Estados Unidos durante el 2024. El documento señaló que la inflación descontrolada exacerbó la brecha de riqueza, asestando golpes catastróficos a las familias de ingresos bajos y medios. Las desigualdades económicas y sociales en Estados Unidos se agravaron, con los ricos enriqueciéndose mientras los pobres se hundían aún más en la pobreza.Estados Unidos se enorgullece de ser un "modelo de democracia", apunta el GT. Sin embargo, ante la creciente desigualdad de riqueza y la división social, Washington rara vez ha tomado medidas efectivas. Lü Xiang, investigador de la Academia China de Ciencias Sociales, declaró al Global Times que "las medidas adoptadas por el gobierno estadounidense suelen ser paliativas, en lugar de abordar las causas fundamentales".Lü añadió que Estados Unidos carece de medios efectivos para combatir la pobreza, y que el diseño y el funcionamiento de todo su sistema no están orientados a lograr la justicia social. Además, la pobreza genera otros problemas sociales, como la violencia callejera, el consumo de drogas y el desorden social, precisó el experto, quien vaticinó que la persistente desigualdad y la pobreza en Estados Unidos acabarán convirtiéndose en un problema incontrolable.

