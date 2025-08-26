https://noticiaslatam.lat/20250826/el-organismo-electoral-de-bolivia-anuncia-los-resultados-de-la-primera-vuelta-de-las-presidenciales-1165845771.html
El organismo electoral de Bolivia anuncia los resultados de la primera vuelta de las presidenciales
El Órgano Electoral Plurinacional de Bolivia comunicó hoy los resultados oficiales de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 17 de agosto en el... 26.08.2025, Sputnik Mundo
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) durante su sesión firmó el documento con el que se cierra de manera oficial la primera vuelta de los comicios. El organismo confirmó que el candidato Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC) obtuvo un 32,06% de los votos, mientras que Jorge Tuto Quiroga Ramírez, de la alianza Libre, recibió un 26,70%. Esos datos ratifican que ambos candidatos se disputarán la Presidencia en la segunda vuelta que se celebrará el próximo 19 de octubre.Por otro lado, según el TSE, los votos blancos y nulos representan el 22,37% del total de los votos computados. Entre otras cosas, el organismo también confirmó que las fuerzas políticas que no logren alcanzar el 3% de votación perderán su personería jurídica, cumpliendo así con la ley vigente.Sputnik siguió en línea este acontecimiento.
https://noticiaslatam.lat/20250821/tras-el-resultado-electoral-en-bolivia-la-izquierda-tiene-posibilidades-de-rearticularse-1165699914.html
16:15 GMT 26.08.2025 (actualizado: 18:15 GMT 26.08.2025)
El Órgano Electoral Plurinacional de Bolivia comunicó hoy los resultados oficiales de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 17 de agosto en el país latinoamericano.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) durante su sesión firmó el documento con el que se cierra de manera oficial la primera vuelta de los comicios. El organismo confirmó que el candidato Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC) obtuvo un 32,06% de los votos, mientras que Jorge Tuto Quiroga Ramírez, de la alianza Libre, recibió un 26,70%.
Esos datos ratifican que ambos candidatos se disputarán la Presidencia en la segunda vuelta que se celebrará el próximo 19 de octubre.
Por otro lado, según el TSE, los votos blancos y nulos representan el 22,37% del total de los votos computados. Entre otras cosas, el organismo también confirmó que las fuerzas políticas que no logren alcanzar el 3% de votación perderán su personería jurídica, cumpliendo así con la ley vigente.
Sputnik siguió en línea este acontecimiento.
