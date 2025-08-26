https://noticiaslatam.lat/20250826/el-organismo-electoral-de-bolivia-anuncia-los-resultados-de-la-primera-vuelta-de-las-presidenciales-1165845771.html

El organismo electoral de Bolivia anuncia los resultados de la primera vuelta de las presidenciales

El organismo electoral de Bolivia anuncia los resultados de la primera vuelta de las presidenciales

Sputnik Mundo

El Órgano Electoral Plurinacional de Bolivia comunicó hoy los resultados oficiales de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 17 de agosto en el... 26.08.2025, Sputnik Mundo

2025-08-26T16:15+0000

2025-08-26T16:15+0000

2025-08-26T18:15+0000

américa latina

bolivia

elecciones

política

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/12/1165598677_0:11:1024:587_1920x0_80_0_0_402c319569dfff2919aabfc93a0ac804.jpg

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) durante su sesión firmó el documento con el que se cierra de manera oficial la primera vuelta de los comicios. El organismo confirmó que el candidato Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC) obtuvo un 32,06% de los votos, mientras que Jorge Tuto Quiroga Ramírez, de la alianza Libre, recibió un 26,70%. Esos datos ratifican que ambos candidatos se disputarán la Presidencia en la segunda vuelta que se celebrará el próximo 19 de octubre.Por otro lado, según el TSE, los votos blancos y nulos representan el 22,37% del total de los votos computados. Entre otras cosas, el organismo también confirmó que las fuerzas políticas que no logren alcanzar el 3% de votación perderán su personería jurídica, cumpliendo así con la ley vigente.Sputnik siguió en línea este acontecimiento.

https://noticiaslatam.lat/20250821/tras-el-resultado-electoral-en-bolivia-la-izquierda-tiene-posibilidades-de-rearticularse-1165699914.html

bolivia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

bolivia, elecciones, política