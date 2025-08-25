Mundo
Defensa
Rusia libera una localidad y abate hasta 1.130 soldados ucranianos en una jornada de combates
Rusia libera una localidad y abate hasta 1.130 soldados ucranianos en una jornada de combates
Las FFAA de Rusia liberaron la localidad de Zaporózhskoye, en la región de Dnepropetrovsk, en una jornada de la operación militar especial, comunican desde la... 25.08.2025
De acuerdo con la Defensa rusa, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 275 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó más de 215 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 175 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 240 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 60 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 165 militares.Las tropas rusas alcanzaron un obús M777, un Paladin, un vehículo blindado de transporte de tropas М113, todos ellos de fabricación estadounidense, así como un obús FH-70 británico.La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó cuatro bombas con kits de guiado y planeo, dos proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, al mismo tiempo que derribó 151 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
Rusia libera una localidad y abate hasta 1.130 soldados ucranianos en una jornada de combates

Las FFAA de Rusia liberaron la localidad de Zaporózhskoye, en la región de Dnepropetrovsk, en una jornada de la operación militar especial, comunican desde la Defensa rusa. Además, las tropas destruyeron equipos militares de EEUU y el Reino Unido en las últimas 24 horas de combates. Kiev perdió hasta 1.130 soldados en todos los frentes.
De acuerdo con la Defensa rusa, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 275 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó más de 215 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 175 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 240 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 60 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 165 militares.
"Fuerzas rusas asestaron golpes contra instalaciones de ensamblaje, almacenamiento y lugares de despliegue de drones, depósitos de municiones, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios en 139 zonas", señalan desde el organismo castrense.
Las tropas rusas alcanzaron un obús M777, un Paladin, un vehículo blindado de transporte de tropas М113, todos ellos de fabricación estadounidense, así como un obús FH-70 británico.
La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó cuatro bombas con kits de guiado y planeo, dos proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, al mismo tiempo que derribó 151 aeronaves no tripuladas.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 665 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 79.473 drones, 625 sistemas de misiles antiaéreos, 24.776 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.588 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 28.902 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 40.372 vehículos militares especiales.

