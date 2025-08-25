https://noticiaslatam.lat/20250825/rusia-libera-una-localidad-y-abate-hasta-1130-soldados-ucranianos-en-una-jornada-de-combates-1165818389.html

Rusia libera una localidad y abate hasta 1.130 soldados ucranianos en una jornada de combates

Rusia libera una localidad y abate hasta 1.130 soldados ucranianos en una jornada de combates

Sputnik Mundo

Las FFAA de Rusia liberaron la localidad de Zaporózhskoye, en la región de Dnepropetrovsk, en una jornada de la operación militar especial, comunican desde la... 25.08.2025, Sputnik Mundo

2025-08-25T11:11+0000

2025-08-25T11:11+0000

2025-08-25T11:11+0000

🛡️ zonas de conflicto

rusia

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

ucrania

🌍 europa

defensa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/19/1165818048_0:229:3071:1957_1920x0_80_0_0_f48b238ba34e11bbabb5c4c61b5842ab.jpg

De acuerdo con la Defensa rusa, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 275 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó más de 215 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 175 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 240 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 60 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 165 militares.Las tropas rusas alcanzaron un obús M777, un Paladin, un vehículo blindado de transporte de tropas М113, todos ellos de fabricación estadounidense, así como un obús FH-70 británico.La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó cuatro bombas con kits de guiado y planeo, dos proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, al mismo tiempo que derribó 151 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

https://noticiaslatam.lat/20250825/1165816341.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🛡️ zonas de conflicto, rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🌍 europa