Industria automotriz china en Rusia: ¿Cómo los autos chinos avanzan en el mercado ruso?
A partir del 2022, varios fabricantes de autos occidentales decidieron "castigar" a los consumidores rusos limitando la exportación de sus coches a Rusia. Sin... 25.08.2025, Sputnik Mundo
En esta infografía, Sputnik te expone la escala y la evolución de la presencia china en el mercado automovilístico de Rusia:
A partir del 2022, varios fabricantes de autos occidentales decidieron "castigar" a los consumidores rusos limitando la exportación de sus coches a Rusia. Sin embargo, esto dio lugar a una cooperación económica aún más estrecha entre Moscú y Pekín, y ahora son las marcas chinas, las que gozan de una posición sólida en el mercado ruso.
