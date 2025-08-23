https://noticiaslatam.lat/20250823/las-tropas-rusas-liberan-2-asentamientos-y-destruyen-23-vehiculos-blindados-ucranianos-en-un-dia-1165776142.html

Las tropas rusas liberan 2 asentamientos y destruyen 23 vehículos blindados ucranianos en un día

Las tropas rusas liberan 2 asentamientos y destruyen 23 vehículos blindados ucranianos en un día

Las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron las localidades de Srédneye y Kleban-Bik, en la república popular de Donetsk, informan desde el Ministerio de Defensa...

"Las acciones decisivas de unidades del grupo de fuerzas Sur dieron como resultado la liberación de la localidad de Kleban-Bik, en la república popular de Donetsk", indica el comunicado.A su vez, el grupo Oeste extendió su control al asentamiento de Srédneye en la misma región.En el último día, fuerzas rusas alcanzaron un carro de combate, un vehículo blindado Spartan y un Mastiff de producción británica, un VAB francés, además de una estación radar RADA RPS-42 israelí. También neutralizaron un vehículo blindado MaxxPro, un Humvee, un obús M777 y un M198, todos fabricados en EEUU.Asimismo, Rusia asestó golpes contra una fábrica militar ucraniana y puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios en 143 zonas, destacan desde el organismo castrense. La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó cuatro bombas guiadas y derribó 160 drones, en las últimas 24 horas. En cuanto a las bajas diarias, Ucrania perdió unos 1.325 militares, según el informe. El mayor número de bajas ucranianas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Centro, con más de 430 militares abatidos.Se suman a estas bajas más de 230 efectivos eliminados en la zona de responsabilidad del grupo Oeste, más de 245 en la de la agrupación Este, hasta 150 en la del grupo Norte, alrededor de 210 en la del grupo Sur y hasta 60 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.

