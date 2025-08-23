https://noticiaslatam.lat/20250823/las-tropas-rusas-liberan-2-asentamientos-y-destruyen-23-vehiculos-blindados-ucranianos-en-un-dia-1165776142.html
Las tropas rusas liberan 2 asentamientos y destruyen 23 vehículos blindados ucranianos en un día
Las tropas rusas liberan 2 asentamientos y destruyen 23 vehículos blindados ucranianos en un día
Sputnik Mundo
Las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron las localidades de Srédneye y Kleban-Bik, en la república popular de Donetsk, informan desde el Ministerio de Defensa... 23.08.2025, Sputnik Mundo
2025-08-23T11:07+0000
2025-08-23T11:07+0000
2025-08-23T11:11+0000
defensa
rusia
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
ucrania
🛡️ zonas de conflicto
🌍 europa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/17/1165776196_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b2d1f607bfcfcee7204f622538aba950.jpg
"Las acciones decisivas de unidades del grupo de fuerzas Sur dieron como resultado la liberación de la localidad de Kleban-Bik, en la república popular de Donetsk", indica el comunicado.A su vez, el grupo Oeste extendió su control al asentamiento de Srédneye en la misma región.En el último día, fuerzas rusas alcanzaron un carro de combate, un vehículo blindado Spartan y un Mastiff de producción británica, un VAB francés, además de una estación radar RADA RPS-42 israelí. También neutralizaron un vehículo blindado MaxxPro, un Humvee, un obús M777 y un M198, todos fabricados en EEUU.Asimismo, Rusia asestó golpes contra una fábrica militar ucraniana y puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios en 143 zonas, destacan desde el organismo castrense. La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó cuatro bombas guiadas y derribó 160 drones, en las últimas 24 horas. En cuanto a las bajas diarias, Ucrania perdió unos 1.325 militares, según el informe. El mayor número de bajas ucranianas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Centro, con más de 430 militares abatidos.Se suman a estas bajas más de 230 efectivos eliminados en la zona de responsabilidad del grupo Oeste, más de 245 en la de la agrupación Este, hasta 150 en la del grupo Norte, alrededor de 210 en la del grupo Sur y hasta 60 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.
https://noticiaslatam.lat/20250822/occidente-esta-impactado-el-techo-de-la-industria-militar-rusa-es-muy-alto--1165713994.html
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/17/1165776196_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_ea42e285eac6241a8e2ee5b5b69dc4de.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa
rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa
Las tropas rusas liberan 2 asentamientos y destruyen 23 vehículos blindados ucranianos en un día
11:07 GMT 23.08.2025 (actualizado: 11:11 GMT 23.08.2025)
Las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron las localidades de Srédneye y Kleban-Bik, en la república popular de Donetsk, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. Además, las tropas rusas destruyeron un total de 23 vehículos blindados y 11 piezas de artillería, entre otro armamento ucraniano, en una jornada de combates.
"Las acciones decisivas de unidades del grupo de fuerzas Sur dieron como resultado la liberación de la localidad de Kleban-Bik, en la república popular de Donetsk", indica el comunicado.
A su vez, el grupo Oeste extendió su control al asentamiento de Srédneye en la misma región.
En el último día, fuerzas rusas alcanzaron un carro de combate, un vehículo blindado Spartan y un Mastiff de producción británica, un VAB francés, además de una estación radar RADA RPS-42 israelí. También neutralizaron un vehículo blindado MaxxPro, un Humvee, un obús M777 y un M198, todos fabricados en EEUU.
Asimismo, Rusia asestó golpes contra una fábrica militar ucraniana y puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios en 143 zonas, destacan desde el organismo castrense. La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó cuatro bombas guiadas y derribó 160 drones, en las últimas 24 horas.
En cuanto a las bajas diarias, Ucrania perdió unos 1.325 militares, según el informe. El mayor número de bajas ucranianas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Centro, con más de 430 militares abatidos.
Se suman a estas bajas más de 230 efectivos eliminados en la zona de responsabilidad del grupo Oeste, más de 245 en la de la agrupación Este, hasta 150 en la del grupo Norte, alrededor de 210 en la del grupo Sur y hasta 60 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 665 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 79.150 drones, 625 sistemas de misiles antiaéreos, 24.741 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.588 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 28.845 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 40.259 vehículos militares especiales.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.