Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20250823/aumenta-casi-400-el-numero-de-personas-en-situacion-de-calle-en-quito-1165769193.html
Aumenta casi 400% el número de personas en situación de calle en Quito
Aumenta casi 400% el número de personas en situación de calle en Quito
Sputnik Mundo
La población que no tiene hogar en la capital de Ecuador se ha elevado drásticamente en los últimos tres años, de acuerdo con un análisis realizado por el... 23.08.2025, Sputnik Mundo
2025-08-23T07:53+0000
2025-08-23T08:37+0000
américa latina
sociedad
quito
ecuador
el comercio
pobreza
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/17/1165775841_0:114:1024:690_1920x0_80_0_0_ad1e5bf2e2b5b60d909a5492d1ce101b.jpg
Según los datos retomados por el medio, en 2022, las autoridades ecuatorianas contabilizaron 793 personas en situación de calle. Pero, para junio de 2025, subió hasta 3.942, que es un alza del 397%.En Quito, viven 2,8 millones de habitantes, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de la nación sudamericana.Además de esta situación, ahonda la publicación, existen otros obstáculos: el consumo de drogas entre la población sin hogar en la urbe ecuatoriana, la cual ha derivado en la muerte de quienes tienen una adicción a los narcóticos.Esta problemática no solo afecta a Quito. El fenómeno ha ido incrementando en Sudamérica. Ejemplo de ello es Argentina y su capital, Buenos Aires.Al menos hasta el primer trimestre de este año, 5% de los porteños no alcanzaban a cubrir ni siquiera una alimentación mínima. Para no caer en la extrema pobreza, el ingreso mensual debía superar los 490.000 pesos (alrededor de 450 dólares).Incluso quienes tienen empleo formal, con ingresos regulares, ya no logran sostener un alquiler, cubrir servicios básicos ni garantizar alimentación. La pobreza no solo se extiende: se formaliza.En Uruguay, por ejemplo, el Gobierno acaba de anunciar una Estrategia Nacional Integral para el Abordaje de la Situación de Calle, con el fin de auxiliar a la población que se encuentra en esta situación.
https://noticiaslatam.lat/20241007/quito-sigue-los-pasos-de-guayaquil-la-crisis-de-seguridad-en-ecuador-llego-a-la-capital-1158067047.html
quito
ecuador
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/17/1165775841_104:0:1024:690_1920x0_80_0_0_be72b8fa2d7b3bb9463767c03ec0a87b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sociedad, quito, ecuador, el comercio, pobreza
sociedad, quito, ecuador, el comercio, pobreza

Aumenta casi 400% el número de personas en situación de calle en Quito

07:53 GMT 23.08.2025 (actualizado: 08:37 GMT 23.08.2025)
© AP Photo / Dolores OchoaUna mujer sin hogar comparte un trozo de pan con su perro en Quito, Ecuador, el 8 de mayo de 2021
Una mujer sin hogar comparte un trozo de pan con su perro en Quito, Ecuador, el 8 de mayo de 2021 - Sputnik Mundo, 1920, 23.08.2025
© AP Photo / Dolores Ochoa
Síguenos en
La población que no tiene hogar en la capital de Ecuador se ha elevado drásticamente en los últimos tres años, de acuerdo con un análisis realizado por el diario local 'El Comercio'.
Según los datos retomados por el medio, en 2022, las autoridades ecuatorianas contabilizaron 793 personas en situación de calle. Pero, para junio de 2025, subió hasta 3.942, que es un alza del 397%.
En Quito, viven 2,8 millones de habitantes, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de la nación sudamericana.
"Aunque el porcentaje de quienes viven en la calle parece pequeño [en comparación con el total de quienes habitan en la región], el salto evidencia un problema que dejó de ser marginal. Los técnicos aseguran que reconocen a casi cada persona en esta condición. Con nombres y rostros identifican los puntos de concentración y saben quién acepta algún tipo de apoyo y quién lo rechaza", refiere El Comercio.
Además de esta situación, ahonda la publicación, existen otros obstáculos: el consumo de drogas entre la población sin hogar en la urbe ecuatoriana, la cual ha derivado en la muerte de quienes tienen una adicción a los narcóticos.
Militares de Ecuador - Sputnik Mundo, 1920, 07.10.2024
América Latina
"Quito sigue los pasos de Guayaquil": ¿La crisis de seguridad en Ecuador llegó a la capital?
7 de octubre 2024, 22:55 GMT
Esta problemática no solo afecta a Quito. El fenómeno ha ido incrementando en Sudamérica. Ejemplo de ello es Argentina y su capital, Buenos Aires.
Al menos hasta el primer trimestre de este año, 5% de los porteños no alcanzaban a cubrir ni siquiera una alimentación mínima. Para no caer en la extrema pobreza, el ingreso mensual debía superar los 490.000 pesos (alrededor de 450 dólares).
Incluso quienes tienen empleo formal, con ingresos regulares, ya no logran sostener un alquiler, cubrir servicios básicos ni garantizar alimentación. La pobreza no solo se extiende: se formaliza.
En Uruguay, por ejemplo, el Gobierno acaba de anunciar una Estrategia Nacional Integral para el Abordaje de la Situación de Calle, con el fin de auxiliar a la población que se encuentra en esta situación.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала