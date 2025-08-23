https://noticiaslatam.lat/20250823/aumenta-casi-400-el-numero-de-personas-en-situacion-de-calle-en-quito-1165769193.html

Aumenta casi 400% el número de personas en situación de calle en Quito

Aumenta casi 400% el número de personas en situación de calle en Quito

Sputnik Mundo

La población que no tiene hogar en la capital de Ecuador se ha elevado drásticamente en los últimos tres años, de acuerdo con un análisis realizado por el... 23.08.2025, Sputnik Mundo

2025-08-23T07:53+0000

2025-08-23T07:53+0000

2025-08-23T08:37+0000

américa latina

sociedad

quito

ecuador

el comercio

pobreza

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/17/1165775841_0:114:1024:690_1920x0_80_0_0_ad1e5bf2e2b5b60d909a5492d1ce101b.jpg

Según los datos retomados por el medio, en 2022, las autoridades ecuatorianas contabilizaron 793 personas en situación de calle. Pero, para junio de 2025, subió hasta 3.942, que es un alza del 397%.En Quito, viven 2,8 millones de habitantes, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de la nación sudamericana.Además de esta situación, ahonda la publicación, existen otros obstáculos: el consumo de drogas entre la población sin hogar en la urbe ecuatoriana, la cual ha derivado en la muerte de quienes tienen una adicción a los narcóticos.Esta problemática no solo afecta a Quito. El fenómeno ha ido incrementando en Sudamérica. Ejemplo de ello es Argentina y su capital, Buenos Aires.Al menos hasta el primer trimestre de este año, 5% de los porteños no alcanzaban a cubrir ni siquiera una alimentación mínima. Para no caer en la extrema pobreza, el ingreso mensual debía superar los 490.000 pesos (alrededor de 450 dólares).Incluso quienes tienen empleo formal, con ingresos regulares, ya no logran sostener un alquiler, cubrir servicios básicos ni garantizar alimentación. La pobreza no solo se extiende: se formaliza.En Uruguay, por ejemplo, el Gobierno acaba de anunciar una Estrategia Nacional Integral para el Abordaje de la Situación de Calle, con el fin de auxiliar a la población que se encuentra en esta situación.

https://noticiaslatam.lat/20241007/quito-sigue-los-pasos-de-guayaquil-la-crisis-de-seguridad-en-ecuador-llego-a-la-capital-1158067047.html

quito

ecuador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

sociedad, quito, ecuador, el comercio, pobreza