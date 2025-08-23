Aumenta casi 400% el número de personas en situación de calle en Quito
07:53 GMT 23.08.2025 (actualizado: 08:37 GMT 23.08.2025)
© AP Photo / Dolores OchoaUna mujer sin hogar comparte un trozo de pan con su perro en Quito, Ecuador, el 8 de mayo de 2021
© AP Photo / Dolores Ochoa
Síguenos en
La población que no tiene hogar en la capital de Ecuador se ha elevado drásticamente en los últimos tres años, de acuerdo con un análisis realizado por el diario local 'El Comercio'.
Según los datos retomados por el medio, en 2022, las autoridades ecuatorianas contabilizaron 793 personas en situación de calle. Pero, para junio de 2025, subió hasta 3.942, que es un alza del 397%.
En Quito, viven 2,8 millones de habitantes, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de la nación sudamericana.
"Aunque el porcentaje de quienes viven en la calle parece pequeño [en comparación con el total de quienes habitan en la región], el salto evidencia un problema que dejó de ser marginal. Los técnicos aseguran que reconocen a casi cada persona en esta condición. Con nombres y rostros identifican los puntos de concentración y saben quién acepta algún tipo de apoyo y quién lo rechaza", refiere El Comercio.
Además de esta situación, ahonda la publicación, existen otros obstáculos: el consumo de drogas entre la población sin hogar en la urbe ecuatoriana, la cual ha derivado en la muerte de quienes tienen una adicción a los narcóticos.
"Quito sigue los pasos de Guayaquil": ¿La crisis de seguridad en Ecuador llegó a la capital?
7 de octubre 2024, 22:55 GMT
Esta problemática no solo afecta a Quito. El fenómeno ha ido incrementando en Sudamérica. Ejemplo de ello es Argentina y su capital, Buenos Aires.
Al menos hasta el primer trimestre de este año, 5% de los porteños no alcanzaban a cubrir ni siquiera una alimentación mínima. Para no caer en la extrema pobreza, el ingreso mensual debía superar los 490.000 pesos (alrededor de 450 dólares).
Incluso quienes tienen empleo formal, con ingresos regulares, ya no logran sostener un alquiler, cubrir servicios básicos ni garantizar alimentación. La pobreza no solo se extiende: se formaliza.
En Uruguay, por ejemplo, el Gobierno acaba de anunciar una Estrategia Nacional Integral para el Abordaje de la Situación de Calle, con el fin de auxiliar a la población que se encuentra en esta situación.
ExpandirMinimizar
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.