Rusia libera 9 localidades y registra más de 9.000 bajas ucranianas en la última semana

Rusia libera 9 localidades y registra más de 9.000 bajas ucranianas en la última semana

22.08.2025

Además de las tres localidades liberadas este 22 de agosto, en los últimos siete días, las tropas rusas tomaron control de Alexandro-Shúltino, Kolódezi, Pankovka y Sujétskoye, en la república popular de Donetsk, así como de Voronoye y Novogueórguievka, en la región de Dnepropetrovsk.En cuanto a las bajas, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 2.840 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó más de 1.650 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 1.610 soldados ucranianos y el grupo Este más de 1.600 efectivos. El grupo Dniéper causó más de 555 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó más de 1.120 militares.En la última semana, Rusia realizó seis ataques combinados con armas de precisión de largo alcance y drones contra empresas militares e instalaciones energéticas que abastecían su funcionamiento, una refinería de petróleo que suministraba combustible a las FFAA de Ucrania, además de almacenes de misiles y artillería y drones de largo alcance.Asimismo, fuerzas rusas asestaron golpes contra un aeródromo militar y puntos de control de vehículos aéreos no tripulados de largo alcance, así como contra los lugares de despliegue temporal de formaciones armadas ucranianas y mercenarios, señala el organismo.Las FFAA de Rusia alcanzaron 10 tanques, entre ellos tres Leopard alemanes, y 93 vehículos blindados, incluidos cuatro de transporte de tropas M113, cuatro Humvee y dos MaxxPro, todos de fabricación estadounidense, al igual que cuatro Kirpi turcos.A su vez, la defensa antiaérea rusa derribó 1.500 drones en los últimos siete días. Asimismo, interceptó 25 bombas guiadas y 11 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars.

