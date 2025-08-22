Exmagistrado relacionado en presunto tráfico de drogas en Costa Rica se reúne con agentes de la DEA
08:23 GMT 22.08.2025 (actualizado: 08:25 GMT 22.08.2025)
Celso Gamboa, abogado señalado por las autoridades estadounidenses por presuntamente estar implicado en delitos como narcotráfico, sostuvo una audiencia con agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en San José, Costa Rica.
De acuerdo con medios locales, el exmagistrado fue fuertemente escoltado por elementos policíacos y del Servicio Especial de Respuesta Táctica del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
"La vista en cuestión, que es de carácter privado, se llevó a cabo entre las 9:00 y las 14:30 horas locales (15:00 a 20:30 GMT). En ella se conoció toda la documentación que la Embajada de Estados Unidos ha aportado —hasta ahora— como parte del requerimiento del exmagistrado y exministro de Seguridad Pública por presunto tráfico internacional de drogas", puntualizó el canal de televisión Teletica en su sitio web.
Esto cobra mayor relevancia porque, esta semana, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), perteneciente al Departamento del Tesoro de EEUU, incluyó a Gamboa en la lista de personas sancionadas por supuestamente cometer delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes.
En ella, también figuran Alejandro James Wilson, alias Turesky, Alejandro Arias Monge, conocido como Diablo, y Edwin López Vega, alias Pecho Rata.
La OFAC también identificó al puerto Moín, una de las instalaciones marítimas más importantes de Costa Rica, como uno de los puntos disputados por los carteles de las drogas.
"Una región de Costa Rica donde la violencia ha aumentado significativamente es Limón, que registró la tasa de homicidios más alta del país en 2024", refirieron las autoridades en un comunicado.
"Desde la apertura en 2019 del puerto marítimo de Moín en Limón, los grupos criminales han seguido luchando por el control del puerto y su territorio circundante, para enviar cocaína dentro de los contenedores que salen" de ese sitio, puntualizó la OFAC.
