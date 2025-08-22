https://noticiaslatam.lat/20250822/exmagistrado-relacionado-en-presunto-trafico-de-drogas-en-costa-rica-se-reune-con-agentes-de-la-dea-1165737923.html

Exmagistrado relacionado en presunto tráfico de drogas en Costa Rica se reúne con agentes de la DEA

Exmagistrado relacionado en presunto tráfico de drogas en Costa Rica se reúne con agentes de la DEA

Sputnik Mundo

Celso Gamboa, abogado señalado por las autoridades estadounidenses por presuntamente estar implicado en delitos como narcotráfico, sostuvo una audiencia con... 22.08.2025, Sputnik Mundo

2025-08-22T08:23+0000

2025-08-22T08:23+0000

2025-08-22T08:25+0000

américa latina

sociedad

seguridad

costa rica

oficina para el control de activos extranjeros (ofac)

dea

cocaína

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/16/1165735701_303:86:1024:491_1920x0_80_0_0_f51c90d424a72e6a76cbd695abaa7155.jpg

De acuerdo con medios locales, el exmagistrado fue fuertemente escoltado por elementos policíacos y del Servicio Especial de Respuesta Táctica del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).Esto cobra mayor relevancia porque, esta semana, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), perteneciente al Departamento del Tesoro de EEUU, incluyó a Gamboa en la lista de personas sancionadas por supuestamente cometer delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes. En ella, también figuran Alejandro James Wilson, alias Turesky, Alejandro Arias Monge, conocido como Diablo, y Edwin López Vega, alias Pecho Rata.La OFAC también identificó al puerto Moín, una de las instalaciones marítimas más importantes de Costa Rica, como uno de los puntos disputados por los carteles de las drogas."Una región de Costa Rica donde la violencia ha aumentado significativamente es Limón, que registró la tasa de homicidios más alta del país en 2024", refirieron las autoridades en un comunicado."Desde la apertura en 2019 del puerto marítimo de Moín en Limón, los grupos criminales han seguido luchando por el control del puerto y su territorio circundante, para enviar cocaína dentro de los contenedores que salen" de ese sitio, puntualizó la OFAC.

https://noticiaslatam.lat/20250804/1165132478.html

costa rica

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

sociedad, seguridad, costa rica, oficina para el control de activos extranjeros (ofac), dea, cocaína