EEUU identifica un puerto en Costa Rica que es disputado por grupos del narcotráfico

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), perteneciente al Departamento del Tesoro de EEUU, identificó al puerto Moín, una de las instalaciones marítimas más importantes de Costa Rica, como uno de los puntos disputados por los carteles.
"Una región de Costa Rica donde la violencia ha aumentado significativamente es Limón, que registró la tasa de homicidios más alta del país en 2024", refirieron las autoridades en un comunicado.
"Desde la apertura en 2019 del puerto marítimo de Moín en Limón, los grupos criminales han seguido luchando por el control del puerto y su territorio circundante, para enviar cocaína dentro de los contenedores que salen" de ese sitio, puntualizó la OFAC.
El diario costarricense La Nación consultó a APM Terminal, que administra ese puerto. La compañía "rechaza cualquier insinuación acerca de que grupos criminales han luchado por el control del puerto desde el 2019".
Asimismo, la empresa destacó que colabora con las autoridades locales e internacionales para luchar contra el trasiego de droga, por lo que cumple "con los más altos estándares de seguridad y transparencia".
"Según la Administración para el Control de Drogas (DEA), la cocaína sigue representando una grave amenaza para el público, causando más de 22.000 muertes por sobredosis en los Estados Unidos en el período de 12 meses que finalizó en octubre de 2024", puntualizó.
De igual forma, en su mensaje, las autoridades estadounidenses incluyeron en su listado de sanciones por narcotráfico al exmagistrado Celso Gamboa, a Alejandro James Wilson, alias Turesky, a Alejandro Arias Monge, conocido como Diablo, y a Edwin López Vega, alias Pecho Rata.
