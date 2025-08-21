https://noticiaslatam.lat/20250821/washington-busca-dividir-a-america-latina-con-presiones-y-bloqueos-1165715519.html

Washington busca dividir a América Latina con "presiones y bloqueos"

Washington busca dividir a América Latina con "presiones y bloqueos"

Sputnik Mundo

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, destacó la importancia de la unidad de los países de América Latina y el Caribe ante "presiones y bloqueos" que el... 21.08.2025, Sputnik Mundo

2025-08-21T15:51+0000

2025-08-21T15:51+0000

2025-08-21T15:51+0000

américa latina

eeuu

cuba

miguel díaz-canel bermúdez

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/08/18/1143004093_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_fdc010e95d97c9dbfac9fb2ee9f1b0b6.jpg

El 20 de agosto, el jefe de Estado cubano participó en la XIII Cumbre Extraordinaria de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA TCP), que convocó Venezuela y se realizó por videoconferencia.La reunión ocurrió un día después que la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informara que el presidente estadounidense Donald Trump está dispuesto a usar "todos los elementos del poder" para impedir que "las drogas inunden" EEUU, y confirmó el despliegue de tres buques con 4.000 soldados en las aguas del Caribe cerca de Venezuela.Los países miembros de la de la Alba-TCP rechazaron este despliegue militar en el Caribe, advirtieron que pone en peligro la seguridad regional y exigieron el cese inmediato de las amenazas.En su discurso del 20 de agosto, el mandatario cubano apoyó el derecho de los pueblos a la libre determinación y rechazó las amenazas de Washington contra la paz en la región.

https://noticiaslatam.lat/20250821/eeuu-despliega-4000-marines-en-el-caribe-es-solamente-para-el-combate-contra-los-carteles-1165642086.html

eeuu

cuba

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, cuba, miguel díaz-canel bermúdez