Washington busca dividir a América Latina con "presiones y bloqueos"
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, destacó la importancia de la unidad de los países de América Latina y el Caribe ante "presiones y bloqueos" que el Gobierno de EEUU impone en la región.
"EEUU pretende dividirnos con presiones y bloqueos; debilitarnos con discursos de odio y acciones desestabilizadoras, pero nuestra historia está marcada por la resistencia y la victoria de los pueblos cohesionados", escribió el mandatario en la red social X.
El 20 de agosto, el jefe de Estado cubano participó en la XIII Cumbre Extraordinaria de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA TCP), que convocó Venezuela y se realizó por videoconferencia.
La reunión ocurrió un día después que la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informara que el presidente estadounidense Donald Trump está dispuesto a usar "todos los elementos del poder" para impedir que "las drogas inunden" EEUU, y confirmó el despliegue de tres buques con 4.000 soldados en las aguas del Caribe cerca de Venezuela.
Los países miembros de la de la Alba-TCP rechazaron este despliegue militar en el Caribe, advirtieron que pone en peligro la seguridad regional y exigieron el cese inmediato de las amenazas.
En su discurso del 20 de agosto, el mandatario cubano apoyó el derecho de los pueblos a la libre determinación y rechazó las amenazas de Washington contra la paz en la región.