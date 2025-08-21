Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Por todo lo alto
'Por todo lo alto', con Alberto García y Darío Orellana, que te entrega un análisis distinto de las noticias más relevantes de América del Sur, de una manera espontánea, amena y sin formalidades. Entérate de detalles que no todos ven en la presentación de esta semana.
https://noticiaslatam.lat/20250821/eeuu-despliega-4000-marines-en-el-caribe-es-solamente-para-el-combate-contra-los-carteles-1165642086.html
EEUU despliega 4.000 marines en el Caribe: ¿es solamente para el combate contra los cárteles?
EEUU despliega 4.000 marines en el Caribe: ¿es solamente para el combate contra los cárteles?
Sputnik Mundo
En la edición de esta semana, empezamos nuestro vuelo en Bolivia, donde tuvieron lugar las elecciones presidenciales que dejaron fuera del poder al... 21.08.2025, Sputnik Mundo
2025-08-21T15:00+0000
2025-08-21T15:00+0000
por todo lo alto
política
seguridad
eeuu
caribe
perú
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/15/1165711884_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_82dfb904f79419501374358e47512b49.png
Acompáñanos a volar Por todo lo alto con Darío Orellana y Sebastián Tapia para analizar de fondo el por qué de los resultados de las elecciones presidenciales en Bolivia, qué amenazas trae el despliegue del Comando Sur de EEUU en el Caribe y la razón que empujó a Dina Boluarte para brindarles la amnistía a policías y militares por la guerra sucia de los 80s y 90s en Perú.
eeuu
caribe
perú
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Darío Orellana
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144294711_156:0:556:400_100x100_80_0_0_023ac2d9bbf8af52e629bed5aaf19491.jpg
Darío Orellana
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144294711_156:0:556:400_100x100_80_0_0_023ac2d9bbf8af52e629bed5aaf19491.jpg
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
EEUU despliega 4.000 marines en el Caribe: ¿es solamente para el combate contra los cárteles?
Sputnik Mundo
EEUU despliega 4.000 marines en el Caribe: ¿es solamente para el combate contra los cárteles?
2025-08-21T15:00+0000
true
PT28M40S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/15/1165711884_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_33588eebf31cd4d87822a159f5deb44e.png
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
política, seguridad, eeuu, caribe, perú, видео
política, seguridad, eeuu, caribe, perú, видео

EEUU despliega 4.000 marines en el Caribe: ¿es solamente para el combate contra los cárteles?

15:00 GMT 21.08.2025
© Sputnik
Síguenos en
- Sputnik Mundo
Darío Orellana
Desde Rusia
Todos los artículos
Sebastián Tapia - Sputnik Mundo
Sebastián Tapia
Todos los artículos
En la edición de esta semana, empezamos nuestro vuelo en Bolivia, donde tuvieron lugar las elecciones presidenciales que dejaron fuera del poder al oficialismo.
Acompáñanos a volar Por todo lo alto con Darío Orellana y Sebastián Tapia para analizar de fondo el por qué de los resultados de las elecciones presidenciales en Bolivia, qué amenazas trae el despliegue del Comando Sur de EEUU en el Caribe y la razón que empujó a Dina Boluarte para brindarles la amnistía a policías y militares por la guerra sucia de los 80s y 90s en Perú.
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала