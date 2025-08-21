https://noticiaslatam.lat/20250821/eeuu-despliega-4000-marines-en-el-caribe-es-solamente-para-el-combate-contra-los-carteles-1165642086.html

EEUU despliega 4.000 marines en el Caribe: ¿es solamente para el combate contra los cárteles?

EEUU despliega 4.000 marines en el Caribe: ¿es solamente para el combate contra los cárteles?

Acompáñanos a volar Por todo lo alto con Darío Orellana y Sebastián Tapia para analizar de fondo el por qué de los resultados de las elecciones presidenciales en Bolivia, qué amenazas trae el despliegue del Comando Sur de EEUU en el Caribe y la razón que empujó a Dina Boluarte para brindarles la amnistía a policías y militares por la guerra sucia de los 80s y 90s en Perú.

