EEUU despliega 4.000 marines en el Caribe: ¿es solamente para el combate contra los cárteles?
En la edición de esta semana, empezamos nuestro vuelo en Bolivia, donde tuvieron lugar las elecciones presidenciales que dejaron fuera del poder al...
Acompáñanos a volar Por todo lo alto con Darío Orellana y Sebastián Tapia para analizar de fondo el por qué de los resultados de las elecciones presidenciales en Bolivia, qué amenazas trae el despliegue del Comando Sur de EEUU en el Caribe y la razón que empujó a Dina Boluarte para brindarles la amnistía a policías y militares por la guerra sucia de los 80s y 90s en Perú.
Darío Orellana
Darío Orellana
En la edición de esta semana, empezamos nuestro vuelo en Bolivia, donde tuvieron lugar las elecciones presidenciales que dejaron fuera del poder al oficialismo.
Acompáñanos a volar Por todo lo alto con Darío Orellana y Sebastián Tapia para analizar de fondo el por qué de los resultados de las elecciones presidenciales en Bolivia, qué amenazas trae el despliegue del Comando Sur de EEUU en el Caribe y la razón que empujó a Dina Boluarte para brindarles la amnistía a policías y militares por la guerra sucia de los 80s y 90s en Perú.